“No podemos hacer un segundo pacto con el diablo”: exministro Reyes sobre Roy y Benedetti

Luis Carlos Reyes, el exministro y exdirector de la Dian conocido como ‘Mr. Taxes’, rompió con el petrismo después de hacer varias denuncias de lo que vivió al interior del Gobierno. Esta semana anunció que se medirá en una consulta con el exgobernador Carlos Caicedo distinta al Frente Amplio.
En entrevista con EL COLOMBIANO, habla con nombre propio de Armando Benedetti y Roy Barreras como el “diablo” con el que el presidente Gustavo Petro hizo un pacto. Dice que no se puede volver a repetir.