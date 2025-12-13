“No podemos hacer un segundo pacto con el diablo”: exministro Reyes sobre Roy y Benedetti

Luis Carlos Reyes, el exministro y exdirector de la Dian conocido como ‘Mr. Taxes’, rompió con el petrismo después de hacer varias denuncias de lo que vivió al interior del Gobierno. Esta semana anunció que se medirá en una consulta con el exgobernador Carlos Caicedo distinta al Frente Amplio. Contexto: Fractura en la izquierda: Carlos Caicedo y Luis Carlos Reyes se unen y anuncian su propia consulta para 2026 En entrevista con EL COLOMBIANO, habla con nombre propio de Armando Benedetti y Roy Barreras como el “diablo” con el que el presidente Gustavo Petro hizo un pacto. Dice que no se puede volver a repetir.

¿Cómo fue que decidió sumarse a una consulta con Carlos Caicedo distinta a la del Frente Amplio?

“Me parece que en este momento se necesita recoger todas las voces que, desde una visión de transformación de la sociedad y de transformación del Estado, piensan que nadie quiere volver a lo que teníamos antes de 2022. De todas formas, mantenemos la prerrogativa de ser críticos cuando hay que hacerlo con lo que ha hecho este Gobierno. Yo no comulgo con esa convicción manifestada, por ejemplo, en el Frente Amplio, de que hay que aliarse con elementos clientelistas de la política para sacar adelante las reformas sociales. Todo lo contrario: esos elementos clientelistas que hoy están metidos en el Frente Amplio están perjudicando la obtención de esas metas que quieren los colombianos. Esa es la razón de mi decisión”.

¿Dónde se conoció con Carlos Caicedo?

“Con Caicedo pues mutuamente conocemos nuestras trayectorias públicas. Esto es lo primero que empezamos a trabajar juntos, y llegamos a lo de la consulta a través de la unión de 15 fuerzas en la coalición Fuerza Ciudadana, de las cuales la de Caicedo es una; y lo que tenemos es un acuerdo político de que quienes tenemos esa visión de transformación social, pero crítica, decidimos a estar en un mismo lado”.

¿Cuáles son las líneas rojas de esa consulta? Porque ahí aparece hasta Comunes, el partido de las extintas Farc, pero también el logo del M-19, que se supone es de la guerrilla a la que perteneció Petro.

“Primero, esto es una coalición de izquierda. Caben elementos desde una visión socialdemócrata, como la que yo represento, hasta firmantes de paz, como lo son, por ejemplo, el partido Comunes. El principio es seguir adelante con la transformación del país, permitiéndonos la crítica y la autocrítica frente a lo que haya fallado, que hay bastantes cosas en estos años de Gobierno del presidente Petro, pero sin que eso nos lleve a concluir que tenemos que regresar a la política de siempre”.

Usted se ha distanciado notablemente del presidente Petro. Dijo hace un par de días, por ejemplo, que hay mafias en la Dian y que más o menos es su culpa. ¿Qué responde?

“Eso ha ocurrido a causa de una tolerancia con una política clientelista. Las denuncias que hice sobre quienes trataban de colocar fichas con nexos con el contrabando en la Dian, incluyendo a Roy Barreras y Armando Benedetti, no llevaron a que el Presidente los alejara, sino a que los acercara aún más.

Ese es el tipo de cosas frente a las cuales somos críticos. Es importante que el Presidente recuerde que él es el Presidente y que lo que está ocurriendo en su Gobierno ya es responsabilidad de él”.

Pero de todo lo que dice el presidente Petro sobre usted ¿hay algo cierto?

“Me parece desafortunado que el Presidente haya terminado, a través de decisiones que él mismo tomó, bloqueando los esfuerzos en la lucha contra la evasión y el contrabando que nosotros iniciamos por órdenes suyas. En este momento, las denuncias que yo he hecho las investiga la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Lo que empieza a surgir es que hay vínculos muy peligrosos entre el contrabando y personas que actualmente son aliados cercanos del Presidente. La responsabilidad de acercarse a esas personas y de alejarse de quienes estábamos comprometidos con esa lucha es del Presidente”.

¿Usted se uniría a Iván Cepeda en el futuro?

“Esta es una consulta presidencial separada del Frente Amplio. Yo creo que no. Lo que está proponiendo el Frente Amplio es una alianza con el clientelismo político tradicional con la idea de que el fin justifica los medios, y eso es absolutamente inaceptable. Si los elementos genuinamente comprometidos con el pueblo colombiano recapacitan y se desmarcan de esos políticos tradicionales, uno puede pensar en escenarios de acercamiento. Pero por lo pronto yo los veo muy dispuestos a hacer eso”.

¿Y con el centro? Digamos, Sergio Fajardo.

“Yo no veo mucho centro. Yo veo dos tipos de derecha. Veo todas estas manifestaciones de que llegue gente supuestamente con experiencia o cualquier cosa que implique un regreso a 2022, pues tristemente es una experiencia en algo que los colombianos ya conocen y que no quieren. Yo diría que esa coalición que se llama a sí misma de centro, que se está gestando, es simplemente una coalición de derecha que va a competir con Fajardo y que va a competir con Abelardo de la Espriella. Pero eso no es centro, eso es derecha”.

¿Qué es lo que Colombia necesita con urgencia?