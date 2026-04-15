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Siete países mostraron interés en hipopótamos colombianos y al final salieron con nada

El Ministerio del Medio Ambiente reveló la lista de los interesados, debido a las críticas por el proyecto de eutanasia selectiva.

  • La presencia de los hipopótamos pone en riesgo a otras especies nativas del Magdalena Medio, como los manatíes. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.
    La presencia de los hipopótamos pone en riesgo a otras especies nativas del Magdalena Medio, como los manatíes. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

15 de abril de 2026
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Siete países que antes habían mostrado su interés para recibir ejemplares de hipopótamos, la especie invasora que amenaza al medio ambiente en el Magdalena Medio, al parecer “se bajaron del bus” a última hora.

Ante las críticas recibidas por haber aprobado la eutanasia selectiva como estrategia para diezmar la población de esos animales, el Ministerio del Medio Ambiente decidió revelar la lista de las naciones con las cuales intentó llegar a un acuerdo de traslado.

Según la entidad, Ecuador mostró interés en recibir dos especímenes, pero a la fecha no ha dado una respuesta oficial para confirmarlo. Y la actual situación, de guerra arancelaria entre los dos gobiernos, hace muy difícil que el traspaso se pueda dar.

El Ministerio del Medio Ambiente de Perú aprobó la recepción de una pareja, pero el Parque Natural de las Leyendas declinó finalmente “por falta de áreas adicionales”.

El Gobierno de Filipinas mostró sus interés en 15 hipopótamos, luego redujo su pretensión a cinco, y en última instancia el “zoológico se retracta por costos”.

A esos se sumaron la India, que quería 60 individuos; Suráfrica, con 10; y República Dominicana, con dos, pero a la fecha se sigue esperando su respuesta oficial.

El caso de México suscitó polémica, pues corrió el rumor de que estaban interesados en 10 hipopótamos, pero que Colombia no se los había entregado. La ministra del Medio Ambiente, Irene Vélez, tuvo que salir a desmentir el hecho públicamente.

“¡México no se ofreció a salvar hipopótamos!”, trinó este miércoles en la red social X.

“Para el caso de México, por gestión de nuestro Ministerio, el Gobierno de ese país manifestó en 2024 que ‘no considera viable la traslocación a México de los ejemplares de Hippopotamus amphibius’. Esto quiere decir que desde entonces tenemos una negativa para esa movilidad internacional”, indicó.

Agregó que en el caso del país azteca “existen requerimientos adicionales que condicionan un posible traslado: en 2023 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) expresamente se pronunció sobre la necesidad de que cualquier hipopótamo debería haber nacido en cautiverio. Es decir, no podrían ser los individuos descendientes de los 4 hipopótamos que trajo ilegalmente a Colombia el narcotraficante Pablo Escobar” en los años 90.

El Ministerio informó que actualmente hay acercamientos con Chile, dirigidos desde Cornare, para buscar la recepción de los animales.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: A este campesino lo atacó un hipopótamo y vivió para contarlo.

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