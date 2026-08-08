Rodrigo Lara congela nuevas contrataciones y movimientos de personal hasta el 20 de agosto

El Ministerio del Interior suspendió temporalmente la celebración de nuevos contratos, las modificaciones de acuerdos vigentes y las decisiones relacionadas con la vinculación de personal en la entidad. La medida fue establecida mediante la Circular Interna No. 4 del 7 de agosto de 2026, firmada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y tendrá vigencia hasta el próximo 20 de agosto. De acuerdo con el documento, la directriz busca garantizar los principios de transparencia, planeación, responsabilidad y coordinación administrativa, además de facilitar una adecuada transición institucional entre administraciones. La decisión se conoce en medio del cambio de gobierno entre la administración de Gustavo Petro y el nuevo gobierno de Abelardo De la Espriella, que asumió funciones recientemente. Puede leer: “No vamos a entregar entidades a los politiqueros para que se las roben como en el gobierno Petro”: Rodrigo Lara

ircular Interna No. 4 del 7 de agosto de 2026.

¿Qué quedó suspendido en el Ministerio del Interior?

La circular establece que, durante el periodo señalado, quedará suspendida toda decisión relacionada con la celebración de nuevos contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. La restricción también cobija cualquier contrato que implique compromisos presupuestales para el Ministerio del Interior, independientemente de su modalidad o naturaleza. Asimismo, quedaron temporalmente suspendidas las prórrogas, adiciones, modificaciones o cualquier otra actuación que implique extender, mantener o modificar contratos que ya estén vigentes. La medida incluye los contratos de prestación de servicios, los contratos de apoyo a la gestión y otros contratos estatales. En materia de personal, la circular establece que la provisión de empleos, nombramientos, encargos, comisiones o cualquier otra forma de vinculación o designación deberá contar con la aprobación expresa y previa del ministro Rodrigo Lara. Por lo tanto, ninguna dependencia o funcionario podrá adelantar, perfeccionar, formalizar o ejecutar este tipo de actuaciones durante el periodo de vigencia de la directriz sin la autorización del jefe de la cartera. Conozca aquí: Lo que le espera a Rodrigo Lara como ministro al armar la coalición de De la Espriella en el Congreso

¿Por qué se tomó la medida?

Según la circular, la decisión responde a la necesidad de fortalecer la transparencia, planeación y responsabilidad administrativa durante el proceso de transición institucional. La medida también busca que las decisiones sobre contratación y personal sean revisadas directamente por el despacho del ministro antes de que avancen. Esto implica un freno temporal a nuevos compromisos contractuales y a modificaciones de contratos existentes, mientras la nueva administración examina los procesos administrativos que se encuentran en trámite.