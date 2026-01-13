No confunda burnout con estrés, claves para entender la diferencia

La principal diferencia entre el burnout y el estrés es que este último no es un trastorno en sí mismo, mientras que el burnout sí lo es, lo que lo convierte en un problema de mayor gravedad, así lo explicó la psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales.
“Es evidente que todo el mundo ha sufrido alguna vez un poco de estrés, pero una vez que este estrés empieza a transformarse en burnout, entonces acaba siendo algo mucho más problemático”, anotó la psicóloga.
En concreto, el burnout se considera un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por un estrés crónico y prolongado en el tiempo, concretamente en el ámbito laboral. “Se trata de sentir cansancio o fatiga, falta de energía, bajo rendimiento, despersonalización y, por ende, sensación de fracaso y frustración. Esto afecta negativamente en la salud física y mental de la persona provocando, en muchos casos, un efecto pernicioso para la salud”, indicó la especialista.