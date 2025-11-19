Siglo XXI y siguen los reinados: nueva miss Colombia y las colombianas en Miss Universo y Miss Internacional

Este fin de semana se eligió una nueva Señorita Colombia. Quizá pocos se hayan dado cuenta, otros más lo vieron en las noticias, lo que si es claro es que casi nadie lleva las cuentas, como en años pasados, de las coronas que suma Valle en este concurso. La ganadora fue María Antonia Mosquera Carvajal, de este departamento, con 25 años de edad y 1,78 de estatura y quien se convirtió en la nueva Señorita Colombia 2025. Catalina Duque Abréu –la reina saliente– no pudo estar en la velada de elección y coronación sin embargo a través de un emotivo video se despidió de su año de reinado y expresó unas sentidas palabras a su sucesora. La antioqueña se encuentra en Japón representando a Colombia en Miss International 2025.

Catalina reflexionó en su mensaje sobre lo que hoy significa ser una reina de belleza, en un mundo en el que la belleza es tan subjetiva, como ella mismo lo ha dicho a EL COLOMBIANO, para la paisa: “En este camino entendí que reinar no significa brillar más que los demás sino darnos a quienes nos necesitan; que no se trata de ser vista, sino de mirar con empatía y que no es tener una voz fuerte, sino usarla para amplificar la de otros (...) Reinar es servir y servir es amar, ese será siempre mi propósito”, dijo Catalina en su video de despedida. Puede leer: “Un reinado debe basarse 100 % en la misión social”: señorita Colombia, la paisa Catalina Duque Abréu, rumbo a Miss Internacional Una reflexión que queda para lo que ella misma nos ha dicho, “ese momento de oscuridad que han tenido ultimamente los reinados de belleza”. Catalina justo está representando al país en Miss Internacional, que eligirá a su reina el próximo 27 de noviembre. Este certamen se centra no solo en la belleza sino en la labor social de las reinas en sus respectivos paises.

Los escándalos de Miss Universo

Miss Universo no empezó bien. A comienzos de noviembre, cuando las 122 candidatas llegaron a Pak Kret, Tailandia, se generó un escándalo mayúsculo cuando la representante de México, Fátima Bosch, fue expulsada del evento debido a una acalorada discusión con Nawat Itsaragrisil, vicepresidente del concurso y presidente del Miss Grand Internacional que la llamó “tonta” y “cabeza hueca”. Puede leer: Polémica en Miss Universo: candidata de México fue agredida verbalmente por alto directivo del certamen “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, le respondió Bosch. Eso generó indignación en las candidatas y en la organización que días después despidió a Nawat del certamen. Pero los escándalos no han terminado.