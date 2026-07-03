Cómo evitar la anemia, la enfermedad que afecta al 15 % de las mujeres en edad fértil en Colombia

La anemia continúa siendo uno de los problemas de salud pública más frecuentes entre las mujeres colombianas en edad fértil. De acuerdo con la Guía para la Prevención de la Anemia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cerca del 15% de esta población presenta la enfermedad, una condición que suele pasar desapercibida porque sus síntomas pueden confundirse con el cansancio propio de la rutina diaria. Los especialistas advierten que uno de los factores que más contribuye a la disminución de las reservas de hierro es el ciclo menstrual, especialmente cuando se presentan sangrados abundantes o prolongados. Esta pérdida mensual de hierro, sumada a otros factores como una alimentación deficiente o ciertas enfermedades, puede provocar una reducción progresiva de la hemoglobina, la proteína encargada de transportar el oxígeno en la sangre. Según el doctor Felipe Posada Arenas, médico especialista en Anestesiología y Reanimación de Mentoring Medic, más de la mitad de los casos de anemia en mujeres en edad reproductiva están relacionados con la deficiencia de hierro. Sin embargo, explica que es frecuente que esta condición tenga varias causas al mismo tiempo.

Una alimentación rica en hierro y controles médicos periódicos son fundamentales para prevenir la anemia y mejorar los niveles de hemoglobina en el organismo. FOTO: Magnific.

”Es común encontrar pacientes que, además de presentar pérdidas importantes de hierro durante la menstruación, han tenido embarazos recientes, siguen dietas muy restrictivas o padecen problemas de absorción intestinal e incluso enfermedades inflamatorias como el síndrome de ovario poliquístico (SOP)”, señaló el especialista. Uno de los principales desafíos es que la anemia leve o moderada rara vez produce síntomas alarmantes. En cambio, suele manifestarse con señales que muchas mujeres atribuyen al estrés o al exceso de trabajo, como fatiga constante, dificultad para concentrarse, palidez, debilidad o uñas quebradizas. Lea más: UdeA sigue liderando la soberanía sanitaria del país: logró aval para producir un esencial medicamento antiparasitario ”Ese es precisamente el riesgo. Muchas mujeres llegan a consulta sintiéndose relativamente bien, pero cuando se realizan los exámenes se descubre que tienen niveles muy bajos de hemoglobina”, explica Posada. Esta situación cobra especial importancia cuando una paciente planea someterse a una cirugía, especialmente procedimientos estéticos o reconstructivos. Operar con anemia puede aumentar el riesgo de complicaciones, ya que el organismo tiene menor capacidad para compensar la pérdida normal de sangre durante la intervención. Lea aquí: El “milagro” de Medellín: en los dos últimos años no ha tenido niños muertos por desnutrición aguda

De acuerdo con el especialista, una hemoglobina baja puede favorecer episodios de hipotensión, retrasar la recuperación, incrementar la fatiga posterior a la cirugía e incluso elevar el riesgo de infecciones debido a una disminución en las defensas del organismo.

¿Cómo evitar la anemia?