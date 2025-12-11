x

La UdeA busca transformar la pedagogía con su nuevo laboratorio Fedulab

La Universidad de Antioquia puso en marcha Fedulab, un laboratorio que combina simulación háptica, inteligencia artificial y prototipado para replantear la formación docente desde la creación y la experimentación.

  • Fedulab está ubicado en el Bloque 9 de Ciudad Universitaria y reúne equipos de fabricación digital, robótica y simulación para el diseño de recursos didácticos. FOTO cortesía UdeA
El Colombiano
11 de diciembre de 2025
bookmark

La Universidad de Antioquia presentó Fedulab como una apuesta directa por transformar la formación docente a partir de tecnologías emergentes que ya están redefiniendo la enseñanza.

Se trata de un laboratorio pionero en Colombia por integrar simulación háptica, inteligencia artificial y prototipado en un mismo espacio, que nació con la intención de preparar a los futuros maestros para los desafíos educativos del siglo XXI mediante investigación, creación y experimentación guiada; y que marca un giro en la manera en que la Facultad de Educación concibe el desarrollo pedagógico.

Pero, ¿cómo opera en la práctica? Ubicado en el Bloque 9 del campus universitario en Medellín, Fedulab se concibe como un entorno donde la apropiación tecnológica acompaña la construcción de herramientas didácticas contextualizadas. Entonces hay robots elaborados con piezas de Lego, impresoras 3D y sistemas de simulación que se convierten en puntos de partida para explorar rutas pedagógicas que conecten el juego, el diseño y la creación con las necesidades reales del aula.

La decana Bibiana María Cuervo Montoya resumió el espíritu del proyecto al señalar que es “un lugar para pensar, crear y aprender juntos”, donde la tecnología se articula con vínculos y conversaciones que buscan una educación más humana y pertinente.

El laboratorio surge de la alianza entre la Facultad de Educación, la Fundación Universidad de Antioquia y la empresa Way Group, una articulación que, en palabras de su director, Marcos Alberto Ossa Ramírez, demuestra que la cooperación institucional puede generar soluciones viables en contextos complejos. Desde el sector empresarial, Diego Fernando Ramírez, presidente de Way Group, destacó que el proyecto pone a la educación en sintonía con industrias donde la inteligencia artificial ya es determinante y abre la puerta para que la universidad lidere procesos pedagógicos innovadores.

Y es que Fedulab fue diseñado para operar mediante tres nodos complementarios que estructuran sus líneas de acción: el primero, dedicado al prototipado y la simulación en educación, impulsa la fabricación digital, la robótica educativa, el modelado tridimensional y el uso pedagógico de realidad virtual, videojuegos y estrategias de gamificación. Esta zona busca que los futuros maestros comprendan cómo estas herramientas pueden estimular aprendizajes significativos.

El segundo nodo, centrado en inteligencia artificial y educación, promueve el estudio, diseño y aplicación de tecnologías en ambientes formativos, atendiendo a sus implicaciones éticas, pedagógicas y socioculturales. Allí se desarrollan proyectos de investigación, procesos de capacitación, evaluación de experiencias y orientaciones institucionales sobre el uso responsable de la IA. También se fortalecen el pensamiento computacional y la programación sin pantallas.

El tercer nodo articula la creación de contenidos digitales orientados a la divulgación científica y a la ampliación de oportunidades de aprendizaje. Incluye producción de pódcast, videos, materiales accesibles y recursos para modalidades a distancia. Este espacio incorpora, además, la educación inclusiva y el diseño universal de aprendizaje, junto con la perspectiva intercultural que introduce Jiyachirama, palabra tomada del wayuunaiki —idioma del pueblo indígena Wayúu—, que invita al diálogo entre tradiciones y tecnologías emergentes desde una visión de sostenibilidad.

Con estos componentes, Fedulab se proyecta como un escenario para fortalecer la formación docente, impulsar la innovación pedagógica y responder a los retos de diversidad, inclusión y sostenibilidad en el sistema educativo.

