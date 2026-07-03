Video | Así se iluminó la Estatua de la Libertad para celebrar los 250 años de Estados Unidos

Música electrónica y láseres le dieron vida a la Estatua de la Libertad, cuya iluminación se transmitirá este viernes 3 de julio para conmemorar el aniversario 250 de Estados Unidos. El espectáculo en este monumento donado por Francia en 1886 durará 15 minutos y será trasmitido por la cadena ABC. El cónsul general de Francia en Nueva York, Cedrik Fouriscot, le dijo a la AFP que la elaborada presentación demuestra la “importancia de las alianzas”. Entérese: Acusan a exatleta olímpico de vandalizar el estanque restaurado por Donald Trump en Washington

Francia donó el monumento a Estados Unidos en 1886 como celebración de su independencia. “Cuando Francia y Estados Unidos están juntos y crean cosas juntos, como la Estatua de la Libertad o este espectáculo, puede ser algo inolvidable”, dijo Fouriscot. Le puede interesar: Estas son las 15 ciudades de América Latina favoritas para viajar solo

La Estatua de la Libertad, una escultura revestida de cobre de una mujer en túnica y coronada, sosteniendo una antorcha por encima de su cabeza, está en el puerto de Nueva York y es una de las imágenes más icónicas de la ciudad, visitada por millones de turistas cada año. Conozca: El amor desafía la seguridad: pareja escaló el Empire State, se comprometió en matrimonio y terminó arrestada