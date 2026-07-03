Taylor Swift y Travis Kelce ya estarían casados: esto es lo que se sabe de su millonaria celebración

Taylor Swift y Travis Kelce ya serían oficialmente marido y mujer. Así lo aseguró este jueves el medio estadounidense Page Six, que citó múltiples fuentes cercanas a la pareja para afirmar que la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs ya intercambiaron votos en una ceremonia privada antes de la gran celebración prevista para este viernes en el Madison Square Garden de Nueva York.
De acuerdo con el reporte, aunque los dos organizaron una espectacular fiesta para más de 1.000 invitados en el icónico recinto neoyorquino, la boda legal ya se habría realizado en la intimidad, únicamente en compañía de un reducido grupo de familiares y personas cercanas.