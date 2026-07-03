Taylor Swift y Travis Kelce ya estarían casados: esto es lo que se sabe de su millonaria celebración

Taylor Swift y Travis Kelce ya serían oficialmente marido y mujer. Así lo aseguró este jueves el medio estadounidense Page Six, que citó múltiples fuentes cercanas a la pareja para afirmar que la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs ya intercambiaron votos en una ceremonia privada antes de la gran celebración prevista para este viernes en el Madison Square Garden de Nueva York. De acuerdo con el reporte, aunque los dos organizaron una espectacular fiesta para más de 1.000 invitados en el icónico recinto neoyorquino, la boda legal ya se habría realizado en la intimidad, únicamente en compañía de un reducido grupo de familiares y personas cercanas.

“Ellos ya están casados”, aseguró una de las fuentes consultadas por Page Six, mientras otra persona del entorno de la industria musical en Nashville afirmó al medio que en esa ciudad existe el rumor de que la pareja “ya contrajo matrimonio legalmente”. Hasta el momento, ni Swift ni Kelce han confirmado públicamente la información y sus representantes tampoco han respondido a las solicitudes de comentarios realizadas por Page Six. En contexto: Todo lo que se sabe de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: seguridad, invitados y ceremonia El medio también señaló que existen varias pistas que alimentan la versión. Según su reporte, el avión privado de Swift realizó el pasado fin de semana una serie de vuelos por ciudades donde viven algunos de los familiares más cercanos de ambos. La aeronave salió de Nashville, hizo una parada en Filadelfia, donde reside Ed Kelce, padre del deportista, además de ser el estado donde viven Jason y Kylie Kelce, hermano y cuñada del jugador. Posteriormente voló hasta Tampa, Florida, donde vive Scott Swift, padre de la cantante, antes de regresar nuevamente a Nashville y luego a Nueva York. Aunque los registros matrimoniales en el estado de Nueva York permanecen sellados, Page Six recordó que una licencia de matrimonio tiene una vigencia de 60 días, por lo que la ceremonia legal incluso pudo haberse realizado en otro lugar, entre ellos Tennessee, estado donde, según otra fuente citada por el portal, habría tenido lugar el discreto enlace.

Mientras tanto, toda la atención está puesta en la gran celebración que la pareja preparó en el Madison Square Garden, un evento que, según Page Six, será más fiesta que una ceremonia tradicional.

¿Cómo va la fiesta en el Madison Square Garden para el matrimonio entre Taylor Swift y Travis Kelce?

El medio reveló que el recinto fue completamente transformado para la ocasión. Parte del estadio fue convertido en una especie de bosque artificial, con árboles, alfombras que simulan césped y espacios destinados a juegos y actividades ocultos detrás de grandes cortinas. La decoración gira alrededor de tonos verde oscuro, rosa y blanco, con sofás circulares, barras, mesas altas y una amplia escalera blanca como protagonistas del montaje. Lea más: Taylor Swift y Travis Kelce preparan una boda de dos días en el Madison Square Garden: esto se sabe Según la planificación publicada por Page Six, los invitados comenzaron a llegar desde las 3:30 de la tarde. A las 4:00 p. m. estaba previsto un cóctel en el sexto piso del recinto, mientras que la ceremonia simbólica iniciaría sobre las 5:30 p. m. en la cancha principal del Madison Square Garden. Posteriormente se dará paso a una recepción que se extenderá hasta las 2:00 de la madrugada del sábado.

Entre los asistentes figuran varias de las celebridades más cercanas a Swift. Page Six informó que fueron vistos llegando al evento Gigi Hadid y Bradley Cooper, además de la publicista de la cantante, Tree Paine, y el exjugador de los Kansas City Chiefs Mitch Schwartz. El medio también sostiene que Selena Gomez, una de las mejores amigas de Swift, haría parte del cortejo nupcial como dama de honor.

La fiesta llega un día después de una cena de ensayo mucho más íntima, celebrada también dentro del Madison Square Garden con cerca de 100 invitados. Según Page Six, el evento contó con arreglos florales en tonos durazno y rosa, una alfombra rosada, iluminación tenue y un menú preparado por el restaurante favorito de la cantante, Sartiano’s. Como recuerdo de la velada, los asistentes recibieron una caja de terciopelo negro con las iniciales de la pareja grabadas. En su interior, de acuerdo con Page Six, había una copa de champaña incrustada con diamantes, uno de los detalles más exclusivos de una celebración que, incluso antes de comenzar oficialmente, ya es considerada una de las bodas más comentadas del año.