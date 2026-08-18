Luciano Spalletti, técnico de la Juventus, elogió a Jhon Lucumí: “Impone su presencia y su prestigio”

El pasado 16 de agosto se hizo oficial el arribo de Jhon Janer Lucumí desde el Bologna a la Juventus por 20 millones de euros y 2 más en variables por rendimiento del jugador. El defensor colombiano fue un pedido que viene de ser uno de los mejores defensores de la Serie A de Italia con el cuadro rossoblù, además de ser un pilar de la selección Colombia en la defensa.

Después del partido amistoso de este 17 de agosto, donde la Juventus enfrentó a su filial, la Juventus Next Gen, el director técnico italiano de la “Vecchia Signora”, Luciano Spalletti, dedicó unas palabras al zaguero criollo al ser cuestionado por el fichaje del canterano del Deportivo Cali.

“Lucumí tiene esa mentalidad del jugador sudamericano que llega e impone su presencia y su prestigio. No sabe jugar de otra manera”, aseguró el estratega que ganó la Serie A en 2023 con el Napoli.

Spalletti siempre tuvo debilidad por los jugadores sudamericanos. En su paso por los equipos más grandes de Italia como Inter, Roma o Napoli, los jugadores argentinos, brasileños, uruguayos o colombianos han sido parte de sus planteles, razón por la que conoce bien la mentalidad del jugador del sur del continente americano.

“Hemos buscado jugadores fuertes y funcionales siempre que ha sido posible. Lucumí sin duda lo es, al más alto nivel en su posición. Incluso hemos invertido algo de dinero en él”, aseveró Spalletti sobre Lucumí.

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