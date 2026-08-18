Corralejas clandestinas en un pueblo de Antioquia dejan un joven muerto por la cornada de un toro

La muerte volvió a enlutar unas corralejas en Antioquia. Jhon Jairo Calle Acuña, de 27 años, murió el pasado sábado 15 de agosto después de ser embestido por un toro durante unas corralejas que se realizaban en la vereda Villa del Socorro, zona rural de Caucasia. De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía, el hombre fue corneado durante la actividad y trasladado a la Clínica Pajonal de Caucasia, donde falleció debido a las lesiones provocadas por el animal. El hecho ocurrió mientras cientos de personas presenciaban el evento. Según los registros difundidos después de la emergencia, Calle fue embestido por el toro, arrastrado varios metros y posteriormente auxiliado por asistentes, quienes lo sacaron del lugar para llevarlo a un centro asistencial. Entérese: ¿Tenía autorización? Crece polémica por corraleja en pueblo de Antioquia que dejó un animal muerto y 7 heridos

La corraleja no tenía los permisos

Tras conocer la muerte, la Policía se desplazó hasta la vereda Villa del Socorro para verificar las condiciones en las que se desarrollaba la actividad. El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, aseguró que las corralejas se realizaban “de forma clandestina e ilegal” y que no contaban con los requisitos exigidos. Por esta razón, las autoridades impartieron una orden de Policía para suspender inmediatamente la actividad. El CTI, entretanto, adelanta las diligencias para establecer plenamente las circunstancias de la muerte. La Personería de Caucasia también pidió explicaciones a la Alcaldía y a la Policía sobre las condiciones en las que se estaban desarrollando las corralejas. El Ministerio Público solicitó verificar, entre otros aspectos, si existían, además de la autorización administrativa, medidas de seguridad, gestión del riesgo, pólizas, protocolos de bienestar animal y un Puesto de Mando Unificado. La Asamblea de Antioquia, a través de la Ordenanza N° 16 de 2025, establece que las administraciones municipales deben vigilar estos eventos y suspenderlos de forma inmediata si incumplen los requisito. Entre esos requisitos, está la presencia permanente de equipo médico y veterinario, seguros de accidente y responsabilidad civil y un concepto vinculante de la Secretaría de Seguridad para autorizar el evento. Además de otros, como restricciones a menores de 14 años, a la venta de alcohol y estupefacientes, y al uso de pirotecnia. EL COLOMBIANO contactó al alcalde de Caucasia, Jhoan Oderis Montes Cortés, para consultar sobre este evento y la continuidad de las corralejas en el municipio. Sin embargo, al cierre de esta edición, no recibió respuesta.

Una actividad bajo cuestionamientos

El caso muestra que los riesgos y la ilegalidad sobre las corralejas en Antioquia sigue activo. Caucasia, El Bagre, Arboletes, Necoclí, Nechí y San Pedro de Urabá han sido señalados como municipios donde esta práctica se ha mantenido pese a restricciones departamentales. Finalizando 2024, ya se contaban 27 personas heridas y siete caballos muertos en Caucasia por cuenta de estas jornadas. Pero la discusión tiene un horizonte jurídico definido. La Corte Constitucional dejó en firme la prohibición de las corridas de toros, las corralejas, las peleas de gallos y el coleo, con una entrada en vigor prevista para 2027 para las corralejas y 2028 para las corridas de toros. Las corralejas son un espectáculo taurino donde sueltan toros en un ruedo improvisado y los asistentes, que no son profesionales, participan enfrentando al animal. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Según cercanos a John Calle, él era residente de Montelíbano, Córdoba, y además de participar en las corralejas, también era jugador del equipo de fútbol de su barrio, Real 27 de Julio. En 2024, Luis Enrique Garnica Zúñiga, de 29 años, también perdió la vida en unas corralejas en Caucasia. En esa misma temporada, 38 personas resultaron heridas. Lea más: A Caucasia y otros cinco municipios de Antioquia se les acabó la guachafita con las corralejas: se acabarán por decisión de la Corte Bloque de preguntas y respuestas