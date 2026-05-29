Video | ¡Qué susto! Falla en montaña rusa dejó a ocho personas atrapadas a 30 metros de altura

Ocho alumnos de las escuelas chárter Energized for STEM Academy, pertenecientes al Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD), quedaron atrapados a unos 30 metros de altura en la montaña rusa Iron Shark, ubicada en el parque Pleasure Pier de Galveston, Texas, Estados Unidos.
El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando el vagón de la montaña rusa sufrió una falla durante el ascenso inicial. La estructura quedó detenida en posición vertical, dejando a los pasajeros suspendidos mientras miraban directamente al cielo, a pocos metros de alcanzar el punto más alto de la caída principal de aproximadamente 100 pies de altura.