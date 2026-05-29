Video | ¡Qué susto! Falla en montaña rusa dejó a ocho personas atrapadas a 30 metros de altura

Ocho alumnos de las escuelas chárter Energized for STEM Academy, pertenecientes al Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD), quedaron atrapados a unos 30 metros de altura en la montaña rusa Iron Shark, ubicada en el parque Pleasure Pier de Galveston, Texas, Estados Unidos. El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando el vagón de la montaña rusa sufrió una falla durante el ascenso inicial. La estructura quedó detenida en posición vertical, dejando a los pasajeros suspendidos mientras miraban directamente al cielo, a pocos metros de alcanzar el punto más alto de la caída principal de aproximadamente 100 pies de altura.

Según explicó Terry Turney, director de operaciones de Pleasure Pier, un problema que aún no ha sido identificado activó automáticamente el sistema de emergencia de la atracción. “La atracción experimentó un mal funcionamiento en su ascenso inicial; sin embargo, tal como está diseñada, se detuvo inmediatamente para mantener a todos a salvo”, señaló el directivo en un comunicado citado por New York Post.

La ubicación del vagón complicó el intento de una evacuación rápida. Mientras las autoridades ordenaron despejar el muelle por precaución, equipos del Departamento de Bomberos de Galveston desplegaron un operativo especializado para llegar hasta los estudiantes. Entérese: Cuarto día de búsqueda del joven desaparecido en el embalse El Peñol-Guatapé, ¿por qué no aparece? Bajo las altas temperaturas de la tarde texana, los rescatistas utilizaron una escalera mecánica de gran alcance para acceder al punto donde permanecían los jóvenes. Una vez ahí, aseguraron a cada uno con arneses de seguridad antes de iniciar un descenso individual y controlado por la estructura de rescate.

La operación avanzó lentamente durante varias horas. En tierra, docentes, acompañantes de la excursión y trabajadores del parque siguieron con preocupación cada movimiento de los equipos de emergencia, conscientes de que cualquier error podía poner en riesgo a los estudiantes.

Finalmente, cerca de las 8:30 de la noche, todos los pasajeros habían regresado a salvo al suelo. El jefe de bomberos de Galveston, Mike Varela, informó que los jóvenes se encontraban afectados por la tensión del momento, aunque ninguno presentaba lesiones de gravedad. “Por supuesto que estaban nerviosos por bajar por esa escalera y por haber estado bajo el sol ardiente”, explicó Varela. El funcionario agregó que “han sido revisados por deshidratación y todos parecen estar bastante bien”.

Tras el rescate, el Distrito Escolar Independiente de Houston expresó su alivio por el desenlace. “Estamos agradecidos de que todos los estudiantes, el personal y los acompañantes estén a salvo. La administración de la escuela está en contacto directo con las familias de todos los alumnos que estaban en el viaje”, indicaron las autoridades educativas, que también destacaron el trabajo de los organismos de emergencia.