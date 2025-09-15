x

¡A catar se dijo! Estos son los mejores vinos del año según Expovinos

Se evaluaron más de 200 vinos en 16 categorías bajo la modalidad de cata a ciegas.

  • Los vinos ganadores del concurso se convierten cada año en una referencia de consulta, formación y guía de compra para los amantes del vino en el país. Foto Colprensa.
    Los vinos ganadores del concurso se convierten cada año en una referencia de consulta, formación y guía de compra para los amantes del vino en el país. Foto Colprensa.
Colprensa
hace 10 horas
bookmark

En total fueron 33 vinos premiados en catas a ciegas durante la edición número 20 de Expovinos 2025, que este año estrenó formato. Un grupo de jurados, liderados por José Rafael Arango, asesor experto de Grupo Éxito, eligió a los mejores vinos de esta feria, una de las más importantes en su género en América Latina.

Los vinos ganadores del concurso se convierten cada año en una referencia de consulta, formación y guía de compra para los amantes del vino en Colombia, desde los curiosos que dan sus primeros pasos, hasta los conocedores y expertos.

Más de 200 vinos fueron evaluados en 16 categorías bajo la modalidad de cata a ciegas, en la que los jurados desconocen la etiqueta de cada botella y califican propiedades de color, aroma y boca con criterios internacionales, resultando 33 vinos ganadores.

“Las catas a ciegas son una tradición en Expovinos y un referente para el consumidor. Le entregamos al público una guía confiable que le permite elegir vinos de excelente calidad en diferentes rangos de precio, estilos y orígenes”, afirmó José Rafael Arango.

Entre los vinos premiados se destacan etiquetas de Chile, Argentina, España, Italia y Francia, junto con marcas que ya son favoritas del consumidor colombiano. Este año, los vinos de la casa a través de Exclusivos obtuvieron dos medallas, reflejando la calidad de la selección propia del Grupo Éxito.

Fueron premiados Mejor Vino Rosado, donde el Oro lo logró el Vino Rosado Gris, mientras que el Mejor Malbec fue para Callia Malbec, seguido de Séptima, uno de los más vendidos en su categoría en Colombia.

Mejor Cabernet Sauvignon fue para Vino Tinto Alamos Cabernet, mientras que la Plata fue para Undurraga Reserva Cabernet. En la categoría Mejor Vino de Chile el primer lugar fue para Vino Diablo Malbec, seguido por el Vino Tinto Cabernet de Sauvignon Casa Real.

También se premió el Mejor Vino de Italia a Danzante Chianti Toscana, Mejor Merlot a Vino Reserva Merlot: Santa Carolina, Mejor Chardonnay a Vino Blanco Chardonnay: Castillo de Molina, Mejor Vino Dulce: Vino Blanco Torrontes y no podía faltar al Mejor Vino de Argentina a Mejor Trivento Private: Reserve Malbec.

El Mejor Vino de Francia fue para Vino Tinto Cabernet Reserve de Gerard Bertrand, mientras que el Vino Revelación Blanco fue Undurraga Gewurztraminer.

