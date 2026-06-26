Antes de Taylor Swift estuvieron las Spice Girls: Wannabe cumplió treinta años

Formado en 1994, el grupo británico lanzó “Wannabe” el 26 de junio de 1996. La canción ascendió inmediatamente a lo más alto de las listas de éxitos en Reino Unido, Estados Unidos y muchos otros países.

Siga leyendo: ¿Volvieron? Fredy Guarín revela el proceso de reconciliación con Andreina Fiallo y explica cómo reconstruye su familia

“No era simplemente un grupo pop pasajero”, explica, a la AFP, Dominic Mohan, exdirector del periódico The Sun, quien cubría la actualidad musical en aquella época. “Eran muy dinámicas y también transmitían mensajes bastante fuertes sobre el feminismo, el ‘Girl Power’ y la importancia de ser uno mismo”, añade.

“’Wannabe’ es el tipo de canción de la que uno sabe inmediatamente, desde que lo escucha por primera vez, que va a pasar a la historia”, señala.

Dominic Mohan es el comisario de una exposición en el Barbican Centre de Londres, titulada “1996: 30 Years On” (1996: 30 años después), que estará abierta al público hasta mediados de septiembre y rinde homenaje, entre otras cosas, a las Spice Girls y algunos de sus ‘looks’ más emblemáticos.

Una de las componentes del grupo, Mel B, ha prestado por ejemplo el mono con estampado de leopardo que llevó en 1997 en los Brit Awards, los premios más importantes de la industria musical de Reino Unido.

A diferencia de los grupos femeninos anteriores, las Spice Girls tenían cada una un estilo distintivo.

Mel B (Scary Spice o Spice Salvaje) destacaba por sus estampados animales; Victoria Beckham (Posh Spice o Spice Elegante), por sus atuendos preferidos; Emma Bunton (Baby Spice o Spice Aniñada), por sus tonos pastel; Mel C (Sporty Spice o Spice Deportiva), por su ropa deportiva; y Geri Halliwell (Ginger Spice o Spice Pelirroja), por su minivestido con la bandera británica.

“Wannabe”, con su estribillo “Te diré lo que quiero, lo que realmente, realmente quiero” y su mensaje de amistad, se convirtió en un himno generacional. La canción acumula cerca de 1.500 millones de reproducciones en Spotify.