Wikipedia cumple 25 años con 63 millones de artículos publicados

El modelo Wiki permite que los lectores aporten sus conocimientos a los artículos que están en la web.

  • Wikipedia cumple 25 años de fundación. Es una de las páginas más famosas de la internet. Foto: AFP
    Wikipedia cumple 25 años de fundación. Es una de las páginas más famosas de la internet. Foto: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Fundada el 15 de enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger, Wikipedia reúne más de 63 millones de artículos en 334 idiomas, elaborados por voluntarios de distintos países, con más de 3.500 millones de ediciones acumuladas. La página es administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro financiada principalmente a través de donaciones.

Siga leyendo: 2025 fue el tercer año más cálido de la historia y acerca al planeta a un umbral crítico

Desde su lanzamiento, Wikipedia ha sido una de las páginas más visitadas de la internet. En julio de 2024, ocupó el quinto puesto en el ranking de Semrush de las páginas más visitadas del mundo. Según sus administradores, se mantiene entre los diez portales con mayor tráfico global. Su expansión impulsó además el desarrollo de Wikcionario, Wikilibros, Wikiversidad, Wikiquote, Wikinoticias, Wikisource, Wikiespecies y Wikiviajes.

Según información de sus creadores, el modelo de Wikipedia se sustenta en tres principios. En primer lugar, es una enciclopedia orientada a recopilar, organizar y difundir información de manera estructurada. En segundo término, opera como un wiki, lo que permite que la mayoría de sus contenidos sean editados por los usuarios. Finalmente, es un proyecto de contenido abierto. Según Jimmy Wales, el objetivo central de la iniciativa es ofrecer una enciclopedia libre y de alta calidad a todas las personas del planeta, en su propio idioma, y contribuir a un acceso universal al conocimiento.

De los 334 idiomas en los que se publica, 19 superan el millón de artículos, entre ellos inglés, alemán, francés, español, ruso, italiano, japonés, chino, árabe y portugués. Además de su consulta en línea, una parte importante de sus ediciones está disponible para uso sin conexión, mediante formatos físicos u otros soportes digitales.

Lea aquí: ChatGPT Health dará consejos médicos basados en su historia clínica: inquieta esta nueva función de la IA

A lo largo de sus 25 años de existencia, Wikipedia también ha sido replicada a través de sitios espejo en distintos lugares del mundo y ha dado origen a enciclopedias derivadas en otras plataformas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es Wikipedia?
Es una enciclopedia digital libre y colaborativa fundada en 2001, editada por voluntarios de todo el mundo y gestionada por la Fundación Wikimedia.
¿Quién financia Wikipedia?
Principalmente donaciones de usuarios y organizaciones, sin publicidad comercial ni fines de lucro.
¿Cuántos artículos tiene Wikipedia?
Más de 63 millones de artículos en 334 idiomas, con miles de millones de ediciones acumuladas.
