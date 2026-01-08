Llega ChatGPT Health, una función que dará consejos médicos basados en la historia clínica de los usuarios

El chatbot de la compañía OpenAI lanzó este miércoles ChatGPT Health, una función que permitirá a los usuarios hacer preguntas sobre salud y bienestar y obtener respuestas teniendo en cuenta las historias clínicas que decidan compartir. Esta actualización se integrará a la interfaz de la inteligencia artificial (IA) y desde ya da cuenta del interés de ChatGPT por convertirse en el asistente médico de millones de usuarios en todo el mundo. Lea: Novedades del CES 2026: un celular plegable tipo libro, el televisor inalámbrico más delgado y más Según un comunicado publicado por la empresa, el objetivo de Health es ofrecer “más información, confianza y preparación a la hora de cuidar tu salud”. Esta novedad surge ante el uso cada vez más frecuente que algunas personas le dan a esta IA como primera consejera cuando experimentan síntomas que asocian con alguna enfermedad. Antes de esta nueva función, los usuarios solo podían compartir un mensaje describiendo sus dolencias. Ahora, con la llegada de esta actualización, será posible subir historias clínicas, fórmulas médicas y resultados de exámenes, así como vincular el chatbot con aplicaciones de bienestar como Apple Health, Function y MyFitnessPal, que registran datos como la frecuencia cardíaca o el número de pasos diarios.

El uso de ChatGPT como asistente médico ya está masificado. Con el anuncio de Health, OpenAI reveló que más de 230 millones de personas en todo el mundo le hacen preguntas sobre salud y bienestar cada semana al chatbot. Ante este panorama, la compañía justificó esta función como una oportunidad para ofrecer información más personalizada y acorde con el contexto de cada usuario. Eso sí, la herramienta solo brindará asesoría en casos como ayudar a entender los resultados recientes de un examen médico, preparar citas médicas, recibir recomendaciones sobre dieta y ejercicio o comprender las ventajas y desventajas de distintas opciones de seguros de salud. En ningún caso reemplazará la atención de un profesional ni servirá para diagnosticar u ofrecer tratamiento para enfermedades, enfatizó OpenAI. Lea aquí: ¿La IA está loca? Científicos examinaron a ChatGPT, Grok y Gemini como pacientes psiquiátricos Para desarrollar esta función, la compañía aseguró que trabajó de la mano con médicos y otros especialistas en salud. Desde hace dos años viene adelantando este proyecto con más de 260 profesionales. “Este grupo ha proporcionado retroalimentación sobre los resultados del modelo en más de 600.000 ocasiones, abarcando 30 áreas de enfoque. Sus aportes han definido no solo lo que ChatGPT Health puede hacer, sino también cómo responde: cuándo recomendar con urgencia una consulta médica, cómo comunicar información de manera clara sin simplificar en exceso y cómo priorizar la seguridad en momentos clave”, señaló la empresa. Por ahora, Health está disponible en fase beta, por lo que las personas que quieren usarla deben inscribirse a esta lista de espera.

¿Cuáles son los riesgos y beneficios de hablar con tu chatbot cuando estás enfermo?

Una de las principales preocupaciones a la hora de compartir información sobre el estado de salud es la seguridad. La idea es que, en la interfaz del chatbot, los usuarios encuentren la opción de ingresar a Health, que tendrá un espacio independiente del que utilizan cuando quieren preguntarle por ideas para hacer más eficiente su trabajo o cómo organizar su presupuesto mensual. Esto se hizo con el fin de que los datos sensibles tengan mayor protección. Además, la función contará con protecciones adicionales, incluyendo cifrado e aislamiento diseñados específicamente para mantener las conversaciones de salud seguras y separadas. Tampoco se entrenarán las versiones posteriores del chatbot con las conversaciones que se realicen en el modo Health. Por otra parte, uno de los peligros que han sido mencionados en investigaciones científicas sobre el uso de la IA como asesor médico es que las alucinaciones y los sesgos en sus respuestas pueden poner en riesgo a los usuarios. Ahí entran casos como el de Adam Raine, un joven cuyos padres demandaron a OpenAI por presuntamente haber inducido, por medio del chatbot, a su hijo de 16 años a suicidarse, o el de Viktoria, una joven rusa a la que ChatGPT le sugirió quitarse la vida, según reveló una investigación de la BBC.

Ahora bien, en cuanto a los beneficios, la misma compañía plantea que la IA es una herramienta útil, especialmente para aquellos usuarios que viven en países donde los sistemas de salud están colapsados o son de difícil acceso. “No contamos con el personal ni la mano de obra necesaria para brindar la atención que deberíamos. La única salida a este caos es la tecnología digital y la inteligencia artificial”, le dijo al portal Rest of the World Jesse Ehrenfeld, expresidente de la Asociación Médica Estadounidense. En esos contextos, contar con la asesoría de un chatbot entrenado podría ser ventajoso para los usuarios, pero aun así hay que ser cautelosos con su uso. Las recomendaciones de los expertos van desde no seguir tratamientos sugeridos por la IA, cuidar la privacidad de los datos personales utilizando los controles de la aplicación y, muy importante, mantener siempre una actitud crítica frente a las respuestas.



Siga leyendo: OpenAI anuncia controles parentales en ChatGPT tras la denuncia por el suicidio de un adolescente Preguntas frecuentes sobre el tema: