Llega ChatGPT Health, una función que dará consejos médicos basados en la historia clínica de los usuarios

El chatbot de la compañía OpenAI lanzó este miércoles ChatGPT Health, una función que permitirá a los usuarios hacer preguntas sobre salud y bienestar y obtener respuestas teniendo en cuenta las historias clínicas que decidan compartir. Esta actualización se integrará a la interfaz de la inteligencia artificial (IA) y desde ya da cuenta del interés de ChatGPT por convertirse en el asistente médico de millones de usuarios en todo el mundo.
Lea: Novedades del CES 2026: un celular plegable tipo libro, el televisor inalámbrico más delgado y más
Según un comunicado publicado por la empresa, el objetivo de Health es ofrecer “más información, confianza y preparación a la hora de cuidar tu salud”. Esta novedad surge ante el uso cada vez más frecuente que algunas personas le dan a esta IA como primera consejera cuando experimentan síntomas que asocian con alguna enfermedad.
Antes de esta nueva función, los usuarios solo podían compartir un mensaje describiendo sus dolencias. Ahora, con la llegada de esta actualización, será posible subir historias clínicas, fórmulas médicas y resultados de exámenes, así como vincular el chatbot con aplicaciones de bienestar como Apple Health, Function y MyFitnessPal, que registran datos como la frecuencia cardíaca o el número de pasos diarios.