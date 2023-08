Extraditado a E.U. el hombre Marlboro. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad fue extraditado ayer hacia los Estados Unidos el exsenador Samuel Santander Lopesierra, acusado de narcotráfico. Lopesierra salió del país sonriente, afirmando que no le teme a la justicia estadounidense.

El café en Colombia. Este diario publicó un artículo de The Tea and Coffe Trade Journal, uno de cuyos fragmentos señaló: “Los antioqueños son en extremo activos, emprendedores y enérgicos. El Departamento produce alrededor de 350.000 sacos de café por año, recogidos en dos cosechas. No hay fuertes productores y todo el cultivo lo hacen pequeños hacendados en escala muy reducida”.