Editorial | El gran desafío de Colombia: ser Global

Hay una cifra elocuente: 411. Ese es el número de empresas que concentra el 91% de las exportaciones colombianas. Nuestro país, con casi 52 millones de habitantes, con cerca de dos millones de empresas formales, solo 9.000 logran vender algo al exterior, y de ese grupo menos de medio millar sostiene el grueso de las ventas de Colombia al mundo.
Si vemos el vaso medio vacío hay que decir que el país debería estar mejor en ese rubro: una economía que exporta US$951 per cápita frente a los US$4.823 de Chile o los US$17.909 del promedio OCDE no tiene un problema de coyuntura. Tiene un problema de proyecto nacional.