Todo por una bandera en la luna

Elegimos ir a la Luna. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Con esa promesa lanzada por el presidente estadounidense John F. Kennedy ante los estudiantes de la universidad de Rice, en 1962, y con un plazo de menos de diez años para cumplirse, se selló la obsesión de un país por ser el primero en pisar el satélite natural.

En plena Guerra Fría, ver como los soviéticos seguían ganando el pulso por la conquista del espacio no era una opción. Era preciso un golpe, no militar, una hazaña que llevara al hombre, y de paso a la bandera de las barras y las estrellas, más lejos de lo que nunca había llegado. Y así ocurrió.

El 20 de julio de 1969, un piloto de guerra y profesor universitario, Neil Armstrong, puso un pie sobre la superficie lunar. Pocos recuerdan a Edwin “Buzz” Aldrin, quien lo acompañó y también hizo una caminata, menos célebre. Los honores los tuvo el que dio el primer paso.

Así terminó esa etapa de la carrera espacial que comenzó en 1957, cuando Rusia –entonces Unión Soviética o U.R.S.S.– lanzó el Sputnik 1, primer satélite artificial de la historia. Con su tecnología alcanzó la velocidad y altura necesaria para orbitar el planeta. Era la demostración de que tenía mejor tecnología, frente a sus competidores.

Un año después, EE. UU. hizo lo mismo en respuesta con el satélite Explorer 1.

Este tire y afloje de ambos países se dio en el marco de La Guerra Fría, después de que la Unión Soviética y los Aliados derrotaron a la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Un nuevo escenario en el que colisionaron dos ideologías, la del bloque Occidental (capitalista), liderado por Estados Unidos, y la del bloque del Este (comunista) abanderado por la Unión Soviética.

Ambos contrincantes, con la amenaza de las armas nucleares, libraron batallas de forma indirecta. “Hubo conatos, como en Bahía Cochinos, en Cuba, que no desencadenaron combates, pero encendieron alarmas de guerra. La batalla se mantuvo en este periodo dentro de lo simbólico y discursivo”, explica la profesora Doris Gómez, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la U. de A.

La competencia por alzarse como el más poderoso del planeta llegó incluso al espacio exterior. Allí, a 384.400 kilómetros de distancia de la Tierra, los norteamericanos se anotaron una victoria.

Un acontecimiento “planetario” que tuvo consecuencias no solo en las fronteras del conocimiento, también políticas, tecnológicas, mediáticas y culturales. Como se lee en el libro One Giant Leap: The Impossible Mission That Flew Us to the Moon (2019, Simon and Schuster), al cuestionar al historiador y premio Pulitzer, Arthur Schlesinger, sobre el logro reciente más significativo de los humanos dijo: “Si hay algo por lo que este siglo será recordado dentro de 500 años es que fue en el que iniciamos la exploración del espacio”.