Ya no fue mito: el día en que se caminó sobre la Luna

Hacían pequeños movimientos de salto que los impulsaban hacia arriba en medio de nubes de polvo apenas perceptibles. Parecían estar volando un poco. Hoy se pueden ver las transmisiones en Youtube. “El proyecto Apolo es el programa tecnológico más documentado en internet, no solo en archivos, hay especificaciones, planos, programas de ordenador, los planes de vuelo, las conversaciones cruzadas por los astronautas minuto a minuto”, observa en llamada telefónica Rafael Clemente, autor español del libro Un pequeño pasa paro [un] hombre (Planeta, 2019).

El título de su libro es un guiño a una confusión histórica. No es claro si las palabras “Un gran paso para el hombre... un gran salto para la humanidad” son lo que Armstrong realmente dijo dentro de su casco. El piloto juró hasta el final de sus días que había tenido la intención de decir: “Ese es un pequeño paso para un hombre”, porque de lo contrario, sintió que no tenía ningún sentido. En el libro A man on the moon: the voyages of the Apollo (New York: Penguin Books, 1994) de Andrew Chaikin, el autor registra que los historiadores y técnicos han escuchado las grabaciones de ese día una y otra vez, más recientemente, utilizando un software avanzado para mejorar el audio. Se ha convertido en una búsqueda casi quijotesca que no ha dado una respuesta definitiva.