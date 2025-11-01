Este fue el primer trasplante exitoso hecho en Colombia: se logró en Medellín

El trasplante se hizo entre hermanos. El donante, consciente del riesgo, entregó una parte de sí para salvar a su ser querido. El receptor llevaba meses sometido a diálisis. El silencio en el quirófano apenas se interrumpía con las voces cortas y precisas de los cirujanos y el sonido metálico de los instrumentos. Afuera, la familia del paciente esperaba en vilo.
Nadie lo sabía entonces, pero ese riñón trasplantado no solo le daría a un hombre una segunda oportunidad de vida: marcaría un antes y un después en la historia de la medicina en Colombia. Era la madrugada del 29 de agosto de 1973 y en una sala quirúrgica del Hospital Universitario San Vicente de Paúl (hoy San Vicente Fundación), en Medellín, un grupo de médicos se jugaba mucho más que una cirugía.
