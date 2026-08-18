El desbordamiento de una quebrada en Antioquia dejó 350 casas inundadas

Las calles de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, se inundaron. Un aguacero que se prolongó durante unas ocho horas, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes 17 de agosto, provocó el desbordamiento de la quebrada La Ocá y dejó bajo el agua a varios sectores del municipio. En los momentos más críticos, el nivel del agua alcanzó 1,80 metros. Los barrios La Esmeralda y San Gregorio fueron los más afectados, con al menos nueve sectores inundados. El reporte preliminar de los organismos de socorro habla de unas 350 viviendas afectadas y alrededor de 2.800 personas impactadas. Entérese: ¿Por qué hace tanto calor y al mismo tiempo llueve en Medellín? El Siata responde Dermi Cuesta, comandante del Cuerpo de Bomberos de este municipio, afirmó que no hay personas lesionadas ni fallecidas por la emergencia. “En el momento tenemos aproximadamente por ahí unas 350 viviendas afectadas. No hay personas que hayan tenido lesiones ni muerte por ello, solamente pérdida de enseres y daños materiales de cada una de las viviendas” afirmó.

La emergencia se repite

La inundación de esta semana no es un episodio aislado para Zaragoza. La quebrada La Ocá ya había provocado emergencias similares. En 2015, un desbordamiento afectó buena parte del casco urbano, especialmente en los mismos barrios afectados en esta nueva inundación. En 2024, se volvió a registrar un desbordamiento de La Ocá. Habitantes de Zaragoza señalaron entonces que la quebrada se había salido de su cauce en varias oportunidades, principalmente durante temporadas de lluvias fuertes. Ahora, en 2026, la historia vuelve a repetirse. Además de la intensidad de las lluvias, los organismos de socorro señalan una condición que estaría aumentando el riesgo: la alta sedimentación del cauce. Según el reporte entregado tras la emergencia, la sedimentación de La Ocá estaría alcanzando cerca del 250 %, situación que reduciría la capacidad del cauce y favorecería los desbordamientos cuando se presentan lluvias intensas.

Atención y prevención

Las autoridades avanzan en el censo de damnificados y en la evaluación de las viviendas afectadas. Este diagnóstico permitirá establecer con mayor precisión cuántas familias requieren asistencia y cuáles edificaciones presentan algún nivel de riesgo. La emergencia también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué se ha hecho para evitar que los mismos sectores de Zaragoza vuelvan a quedar bajo el agua? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Zaragoza ya ha vivido varias inundaciones por el desbordamiento de La Ocá. Ahora, además de atender a los damnificados, el reto es determinar qué está provocando que el agua vuelva a entrar a los mismos barrios y qué se puede hacer para evitar la próxima emergencia. Lea más: Bello completa el 82 % de las obras para mitigar inundaciones en la quebrada El Barro Bloque de preguntas y respuestas: