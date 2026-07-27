Le dieron 44 años de cárcel a un hombre por asesinar a su expareja y a su hijastro en Itagüí

La decisión adoptada por el juez de conocimiento ocurrió luego de que se valoraran las pruebas presentadas por la Fiscalía para esclarecer el crimen de Maribel Andrea Pimienta Rivera, de 35 años, y de su hijo, Breiner Andrés Agudelo Pimienta, de 17 años.

Serán 44 años y ocho meses los que pasará tras las rejas el vigilante Jorge Alejandro Zapata García por el asesinato de su excompañera sentimental y su hijastro, luego de que la mujer se negara a retomar una relación que había finalizado por la violencia recurrente.

El crimen ocurrió sobre las 5:25 de la tarde del jueves 27 de enero de 2022 en la carrera 51 con la calle 38A, en el barrio San Isidro, de Itagüí, cuando la mujer llegó a su vivienda en una moto. Detrás de ella llegó Zapata García, hoy de 38 años, y la interceptó para iniciar una discusión entre ambos.

Al parecer, el condenado le insistía a Maribel Andrea que retomara la relación sentimental con ella, la cual había durado menos de un año, y que se acabó por los reiterativos hechos de maltrato físico que sufría la mujer, de acuerdo con las denuncias realizadas antes del crimen.

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Cuando la mujer le ratificó su determinación, la discusión se subió de tono y este vigilante desenfundó su arma de dotación y le disparó, dejándola malherida. Al ver lo ocurrido, Breiner Andrés se asomó al balcón y este hombre también lo baleó en varias oportunidades.

Acto seguido, Zapata García usó esta misma arma y se disparó en la cabeza, provocándose lesiones leves, por lo que tuvo que ser llevado a un centro asistencial de Itagüí, donde se le hicieron las curaciones, antes de ser procesado penalmente.

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Madre e hijo también alcanzaron a ser remitidos a hospitales de este mismo municipio, pero por las lesiones sufridas fallecieron antes de ser atendidos por los médicos.

Antes de este ataque, Maribel Andrea había interpuesto medidas cautelares en contra de su victimario para que no se le acercara, debido a los múltiples casos de acoso de los cuales fue víctima luego de terminar el vínculo sentimental.