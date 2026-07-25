Exmilitar habría asesinado a su pareja luego de revisarle el celular en corregimiento de Medellín

Con seis impactos de bala quedó el cuerpo de una mujer que fue asesinada en el corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, antes del crimen la pareja había sostenido una discusión y se investiga si el caso está relacionado con la revisión del teléfono celular de la víctima.
Sobre las 11:30 de la noche del pasado viernes, en el barrio El Limonar, los vecinos escucharon primero muchos gritos y, posteriormente, seis disparos de arma de fuego dentro de una vivienda ubicada en la calle 58 AA sur con la carrera 61, en el segundo piso.