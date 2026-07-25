Exmilitar habría asesinado a su pareja luego de revisarle el celular en corregimiento de Medellín

Sobre las 11:30 de la noche del pasado viernes, en el barrio El Limonar, los vecinos escucharon primero muchos gritos y, posteriormente, seis disparos de arma de fuego dentro de una vivienda ubicada en la calle 58 AA sur con la carrera 61, en el segundo piso.

Con seis impactos de bala quedó el cuerpo de una mujer que fue asesinada en el corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, antes del crimen la pareja había sostenido una discusión y se investiga si el caso está relacionado con la revisión del teléfono celular de la víctima.

De acuerdo con los testigos, se presentó una fuerte discusión entre esta pareja y la mujer, incluso, intento escapar de la vivienda, usando un cuchillo para alejar a su compañero sentimental. “Lo que vimos es que la tomó del brazo de manera violenta y la volvió a entrar a la casa”, relató uno de ellos.

Instantes después se escucharon los seis disparos que acabaron con la vida de María Fernanda López Castellanos, de 20 años, quien falleció en la sala de la propiedad. Esta mujer tenía impactos en su cabeza y sus manos, según el informe policial.

Entérese: Una menor de edad fue asesinada, al parecer, por su expareja en un parque de Sabaneta, Antioquia

Tras conocerse el caso, personal de la Policía Metropolitana llegó al sitio y allí capturó a Víctor Alfonso Taborda Taborda, de 41 años, y quien es pensionado del Ejército Nacional desde hace cerca de un año, tras haber prestado servicio como soldado regular.

En medio de la captura, a Taborda Taborda se le incautó un arma de fuego tipo revólver, a la cual se le harán todas las evaluaciones forenses para establecer si esta se usó en el ataque en contra de esta mujer.

Le puede interesar: Mataron con 15 puñaladas a mujer en el Popular 2, en Medellín: señalan a su expareja, quien también murió

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, antes de que ocurrieran los hechos el teléfono celular de María Fernanda habría sido revisado y allí, al parecer, fueron encontradas conversaciones con otra persona. Ese elemento hace parte de la investigación que adelantan los organismos judiciales para esclarecer lo sucedido.

A Víctor Alfonso lo presentarán en próximas horas ante un juez de control de garantías para las audiencias concentradas y para que responda por el delito de feminicidio y, con base en las evidencias, determinar si es enviado a prisión.