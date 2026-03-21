Antioquia avanza en agua potable rural: 44 escuelas del departamento ya cuentan con soluciones en funcionamiento

La Gobernación de Antioquia y la Fundación Grupo EPM anunciaron los avances del programa que busca llevar soluciones de agua potable a instituciones educativas en zonas apartadas del departamento. Según reseñaron, a la fecha ya hay 44 sistemas de agua funcionando en escuelas rurales, lo que significa que miles de estudiantes y profesores pueden consumir un líquido potable, sin preocuparse por su salud. En total, el plan contempla 133 soluciones en diferentes comunidades: algunas completamente nuevas y otras que consisten en mejorar infraestructuras que ya existían, pero que estaban deterioradas. Lea también: Lanzan campaña para combatir el tráfico de fauna en Antioquia en Semana Santa El programa avanza en dos frentes al mismo tiempo. Por un lado, se están instalando nuevos sistemas en escuelas que nunca han tenido acceso a agua potable. Por otro, se están reparando y optimizando los que ya existían, pero no funcionaban correctamente. De las 104 soluciones nuevas previstas, 30 ya están listas y en funcionamiento. En cuanto a los mantenimientos, 14 de los 29 proyectados ya se han realizado. Los trabajos no son menores. Incluyen arreglos en la infraestructura, cambio de tuberías, reparación de equipos, limpieza profunda de los sistemas y adecuaciones necesarias para que el agua sea apta para el consumo. Estas intervenciones se han llevado a cabo en varias subregiones del departamento como el Norte, Occidente, Oriente y Suroeste. Además, durante marzo se están instalando nuevas soluciones en municipios como Toledo, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Heliconia y San Rafael. La meta es que durante el primer semestre del año queden listos todos los mantenimientos pendientes. Este proyecto llegará a 64 municipios de Antioquia y tiene como meta beneficiar a más de 10.000 personas, entre estudiantes, docentes y habitantes de zonas cercanas a las escuelas. La idea es clara: reducir las brechas entre el campo y la ciudad, donde el acceso a servicios básicos sigue siendo muy desigual. Para las entidades, tener agua potable en una escuela no solo evita enfermedades, también mejora la preparación de los alimentos, facilita hábitos de higiene y crea mejores condiciones para que los niños permanezcan en clases. En muchos casos, estas instituciones son el único punto donde las comunidades pueden acceder a agua segura. Lea también: Ecoparque ferroviario será el nuevo ‘parche’ en Antioquia: sueñan con activar tren turístico de 24K Desde la Gobernación y la Fundación Grupo EPM indicaron que el programa también incluye un componente educativo que busca enseñar a las comunidades cómo cuidar el agua y mantener en buen estado estos sistemas. La idea es que las mismas personas que se benefician del proyecto puedan garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Detrás de esta estrategia hay una inversión importante. La Gobernación ha destinado cerca de 9.961 millones de pesos, mientras que la Fundación Grupo EPM aporta más de 2.000 millones. Esta suma conjunta permite que el proyecto avance de manera constante y llegue a más rincones del departamento.