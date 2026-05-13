El gigante Alibaba enfrenta caída de 18% en sus ganancias por crisis de consumo en China

Alibaba Group reportó una caída del 18% en sus utilidades netas durante el primer trimestre de 2026, golpeado por la desaceleración del consumo en China, las guerras de precios en el comercio electrónico y las fuertes inversiones en inteligencia artificial. La tecnológica china, una de las mayores plataformas de comercio electrónico del mundo, informó que obtuvo ganancias por 105.900 millones de yuanes, equivalentes a 15.600 millones de dólares, en el año fiscal terminado el 31 de marzo de 2026. La cifra contrasta con los 129.500 millones de yuanes registrados en el ejercicio anterior.

¿Por qué cayeron las ganancias de Alibaba?

La compañía atraviesa un entorno complejo dentro de la segunda economía más grande del mundo, donde el consumo sigue débil y la competencia entre plataformas digitales ha intensificado las guerras de precios. Ese escenario ha presionado la actividad principal del grupo, especialmente en el negocio de comercio electrónico, históricamente uno de los motores de crecimiento de Alibaba. Le puede gustar: Textileras colombianas en crisis: Temu y aranceles reviven procesos de reorganización y liquidación Pese a la caída en utilidades, la empresa logró incrementar sus ingresos trimestrales. Durante el último trimestre fiscal, las ventas crecieron 3% interanual y alcanzaron los 243.400 millones de yuanes.

Alibaba apuesta por la inteligencia artificial

Mientras enfrenta presiones sobre su rentabilidad, Alibaba también acelera su estrategia en inteligencia artificial con inversiones de decenas de miles de millones de dólares.

Uno de los principales desarrollos de la compañía es Qwen, su modelo de inteligencia artificial de código abierto que ha ganado reconocimiento internacional en medio de la competencia global por esta tecnología. Eddie Wu, consejero delegado de Alibaba, aseguró que las inversiones de la empresa en inteligencia artificial ya están entrando en una etapa de expansión comercial. El ejecutivo indicó que la estrategia pasó “de la incubación a la comercialización a gran escala”, reflejando la intención de convertir la IA en uno de los nuevos pilares del negocio.

¿Alibaba invertirá en DeepSeek?

Según reportes de prensa citados por la compañía, Alibaba y Tencent estarían cerca de invertir en DeepSeek, una de las empresas emergentes más observadas del sector de inteligencia artificial en China. DeepSeek ganó notoriedad recientemente tras lanzar en abril un nuevo modelo de IA que despertó interés dentro del mercado tecnológico internacional. La eventual inversión reflejaría cómo los gigantes tecnológicos chinos buscan fortalecer su presencia en la carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial, un sector que concentra cada vez más recursos y competencia entre las grandes compañías del mundo. Entérese: Gobierno Petro le pone IVA a las compras por Amazon, Shein y Temu que superen los 50 dólares, con la emergencia económica

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