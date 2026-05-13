El gigante Alibaba enfrenta caída de 18% en sus ganancias por crisis de consumo en China

Alibaba Group reportó una caída del 18% en sus utilidades netas durante el primer trimestre de 2026, golpeado por la desaceleración del consumo en China, las guerras de precios en el comercio electrónico y las fuertes inversiones en inteligencia artificial.
La tecnológica china, una de las mayores plataformas de comercio electrónico del mundo, informó que obtuvo ganancias por 105.900 millones de yuanes, equivalentes a 15.600 millones de dólares, en el año fiscal terminado el 31 de marzo de 2026. La cifra contrasta con los 129.500 millones de yuanes registrados en el ejercicio anterior.