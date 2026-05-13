CNE formularía cargos contra Matador por misoginia y burlas a Paloma Valencia

El Consejo Nacional Electoral estudiará en Sala Plena una ponencia que pide formular cargos contra el caricaturista Julio César González ‘Matador’ por presunta violencia política contra la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia.
Para redactar la ponencia, el magistrado Álvaro Hernán Prada analizó una serie de publicaciones hechas por Matador en la red social X durante enero pasado, cuando era candidato al Senado.
Según el documento, el caricaturista publicó mensajes, caricaturas e imágenes en las que hacía referencias al aspecto físico de Valencia y utilizaba expresiones despectivas contra la dirigente política.
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