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Lanzan campaña para combatir el tráfico de fauna en Antioquia en Semana Santa

Las autoridades han intensificado sus acciones pedagógicas y controles para proteger a las especies silvestres del tráfico ilegal.

  • El tráfico de fauna y flora silvestre se incrementa en la Semana Santa. FOTO: Cortesía
    El tráfico de fauna y flora silvestre se incrementa en la Semana Santa. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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A escasos días del inicio de la Semana Santa, las principales autoridades ambientales de Antioquia lanzaron una estrategia para combatir el tráfico ilegal de fauna y educar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

La campaña fue presentada este jueves, en un evento organizado por el Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia, en el que tienen asiento las principales entidades ambientales del departamento.

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Pese a que con el paso de los años el tráfico de especies silvestres ha venido cediendo terreno, la Semana Santa se mantiene como uno de los periodos más críticos para este fenómeno en el país.

Entre las especies en riesgo se destaca, por ejemplo, la tortuga hicotea, que suele ser consumida especialmente en la Costa Caribe durante la Semana Mayor por su carne. Lo mismo ocurre con las iguanas.

Asimismo, las tortugas morrocoy, o de patas rojas, también suelen ser traficadas tanto para ser tenidas como mascotas o para consumo de carne, a pesar de ser consideradas una especie en riesgo.

La lista de especies bajo presión también la integran los perezosos, armadillos, babillas, loras, guacamayas, diferentes especies de primates y cangrejos azules.

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Según explicaron las autoridades, la estrategia para esta Semana Santa fue pensada en dos frentes: mientras por un lado se intensificarán las acciones policivas, por otro se incrementarán las acciones educativas.

Por el lado de la estrategia policiva, a lo largo del departamento se instalaron más de 20 puestos de control y se han realizado más de 20 operativos en sitios como terminales de transporte y aeropuertos.

Así mismo, las autoridades señalaron que, en sitios como plazas de mercado, parroquias y zonas de interés turístico se hacen labores pedagógicas.

Dentro de las especies que también se incluyen en dichas acciones educativas está la palma de cera, aún utilizada en muchos lugares para la celebración del Domingo de Ramos.

Para este año, el nombre de la campaña será Compasión por la Vida Silvestre y de la misma participarán entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía, la Policía, la Gobernación de Antioquia, Cornare, Corpourabá, el Parque de la Conservación y la Universidad Uniremington.

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“En esta época de Semana Santa, nuestra flora y fauna del departamento de Antioquia se ven afectadas por la comercialización ilegal, la compra, el consumo de la flora y la fauna silvestre. Por eso, hacemos una invitación muy especial a todos los antioqueños a que vivamos y sintamos esta Semana Santa en conexión con la naturaleza, que si vemos alguna dificultad o alguna anomalía con respecto a la fauna y flora de nuestro departamento, nos comuniquemos en el 123”, expresó la secretaria de Ambiente de Antioquia, Beatriz Pabón.

Las autoridades aliadas destacaron que gracias a la pasada edición de la estrategia se logró sensibilizar a más de 23.000 personas, recuperar a 53 animales víctimas de tráfico y desplegar 250 operativos por todo el territorio.

“Las entidades del comité recuerdan que estas prácticas constituyen un delito ambiental que puede acarrear penas entre cinco y once años de prisión, además de multas económicas que pueden alcanzar hasta los 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, añadieron las instituciones aliadas en un comunicado.

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