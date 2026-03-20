Lanzan campaña para combatir el tráfico de fauna en Antioquia en Semana Santa

A escasos días del inicio de la Semana Santa, las principales autoridades ambientales de Antioquia lanzaron una estrategia para combatir el tráfico ilegal de fauna y educar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. La campaña fue presentada este jueves, en un evento organizado por el Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia, en el que tienen asiento las principales entidades ambientales del departamento. Le puede interesar: El colmo: Instalaron redes y trampas en zona de reserva de Itagüí para capturar aves Pese a que con el paso de los años el tráfico de especies silvestres ha venido cediendo terreno, la Semana Santa se mantiene como uno de los periodos más críticos para este fenómeno en el país. Entre las especies en riesgo se destaca, por ejemplo, la tortuga hicotea, que suele ser consumida especialmente en la Costa Caribe durante la Semana Mayor por su carne. Lo mismo ocurre con las iguanas.

Asimismo, las tortugas morrocoy, o de patas rojas, también suelen ser traficadas tanto para ser tenidas como mascotas o para consumo de carne, a pesar de ser consideradas una especie en riesgo. La lista de especies bajo presión también la integran los perezosos, armadillos, babillas, loras, guacamayas, diferentes especies de primates y cangrejos azules. Lea además: Exótica serpiente fue vista rondando las calles de Bello: ¿cómo llegó ahí? Según explicaron las autoridades, la estrategia para esta Semana Santa fue pensada en dos frentes: mientras por un lado se intensificarán las acciones policivas, por otro se incrementarán las acciones educativas. Por el lado de la estrategia policiva, a lo largo del departamento se instalaron más de 20 puestos de control y se han realizado más de 20 operativos en sitios como terminales de transporte y aeropuertos.