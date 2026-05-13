Medellín ya es la ciudad con más startups por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica y busca ser capital de la IA

Medellín se consolidó como la ciudad líder en creación de startups en Latinoamérica al registrar 10,9 emprendimientos tecnológicos por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de la región, según el más reciente informe global sobre Ecosistemas de Startups 2026 elaborado por el centro de investigación internacional StartupBlink. El dato fue presentado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante el Innovation Land Summit de la Andi, el evento de innovación y transformación digital más importante de Colombia, realizado el 13 y 14 de mayo en Plaza Mayor Medellín. Puede leer: 5 proyectos paisas de StartCo que sueñan llegar a más de 150 países De acuerdo con el funcionario, Medellín supera ampliamente a otras capitales y centros financieros de América Latina en número de startups por habitante. Está por encima de Bogotá, que registró 7,3 emprendimientos de este tipo por cada 100.000 habitantes; Santiago con 6,3; Sao Paulo 6,1; y Buenos Aires 2,5.

El ecosistema tecnológico de Medellín fue el de mayor crecimiento en Suramérica

El reporte de StartupBlink también destaca que Medellín fue el ecosistema de startups con mayor crecimiento en Suramérica durante este periodo y el de mejor desempeño dentro de Colombia. Las startups son emprendimientos que utilizan la tecnología y la innovación para desarrollar productos o servicios con alto potencial de crecimiento y escalabilidad. Este tipo de empresas se ha convertido en uno de los principales motores de transformación económica y generación de empleo calificado en las ciudades. Entérese: “Seguiremos en Medellín para 2027”, Juan Gabriel Arboleda, fundador de StartCo El crecimiento de Medellín en este segmento ha estado acompañado por estrategias de atracción de inversión, fortalecimiento de capacidades digitales y promoción de la innovación empresarial, factores que han permitido posicionar a la ciudad como uno de los principales hubs tecnológicos de la región.

Medellín busca convertirse en la capital de la inteligencia artificial en América Latina

Durante su intervención en el Innovation Land Summit, Gutiérrez también aseguró que Medellín avanza en su objetivo de convertirse en la capital de la inteligencia artificial en América Latina. Según indicó, esta estrategia cuenta con el respaldo del World Economic Forum y hace parte de una visión más amplia para consolidar a Medellín como referente regional en innovación, transformación digital y tecnologías emergentes. Y destacó también que Medellín ocupa actualmente el primer lugar de América Latina en el ranking mundial de ciudades inteligentes, un reconocimiento que fortalece la apuesta de la ciudad por impulsar el desarrollo tecnológico y atraer nuevas empresas basadas en innovación. Vea aquí: Seis empresas colombianas están en la élite del mundo del emprendimiento, según Endeavor

Innovation Land Summit reunió al ecosistema de innovación y transformación digital

El Innovation Land Summit se ha consolidado en un espacio enfocado en innovación, emprendimiento y transformación digital que reúne a empresarios, inversionistas, emprendedores y líderes tecnológicos nacionales e internacionales en Medellín. El evento sirvió como escenario para presentar avances del ecosistema tecnológico de la ciudad y reforzar la estrategia de posicionamiento internacional de Medellín como centro de innovación y desarrollo digital en América Latina.

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