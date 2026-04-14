552 familias de Urabá, el Oriente y el Valle de Aburrá, cada vez más cerca de tener vivienda propia con ‘Mi Casa Antioquia Ya’

552 familias cumplieron los requisitos y avanzan en el proceso de asignación del subsidio departamental ‘Mi Casa Antioquia Ya’, en su segunda convocatoria. La convocatoria recibió 956 postulaciones provenientes de las subregiones de Urabá, Oriente y Valle de Aburrá.

De las familias que cumplieron las condiciones exigidas, 335 quedaron clasificadas como potenciales beneficiarias del subsidio: 123 para Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y 212 para Vivienda de Interés Social (VIS). La inversión proyectada para este grupo supera los $7.883 millones. Adicionalmente, 217 hogares fueron clasificados como “postulado elegible”, lo que significa que cumplen los requisitos, pero su asignación dependerá de la disponibilidad de recursos.

El gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), Rodrigo Hernández Alzate, destacó que este resultado representa “una gran noticia” para los hogares beneficiados, quienes dan un paso clave para completar el cierre financiero de su vivienda propia.

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El programa mantiene un enfoque diferencial que prioriza a poblaciones en condición de vulnerabilidad, entre ellas víctimas del conflicto armado, personas en situación de desplazamiento, madres cabeza de hogar y personas con discapacidad. En esta convocatoria también se abrió un capítulo especial para gestores culturales y entrenadores deportivos, de los cuales 10 quedaron incluidos en el listado de beneficiarios.

Los listados de postulaciones cumplidas y de elegibles están disponibles en el sitio web oficial de la Empresa VIVA.