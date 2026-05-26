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Tensión en el estrecho de Ormuz: EE. UU. bloquea 108 barcos y escala la presión sobre Irán

La tensión en el paso de Ormuz sigue latente cuando se cumplen seis semanas de cierre perimetral impuesto por Estados Unidos.

  • Crisis marítima en Ormuz, Washington bloquea 108 buques mercantes. Foto: Getty
    Crisis marítima en Ormuz, Washington bloquea 108 buques mercantes. Foto: Getty
Agencia AFP
hace 43 minutos
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Estados Unidos ha actualizado este martes el número de buques bloqueados en el estrecho de Ormuz que asciende a 108 tras seis semanas de cierre perimetral en la zona, como medida de presión en medio de los contactos continuados con Irán para un acuerdo para el cese de las hostilidades.

“A fecha de 26 de mayo, las fuerzas estadounidenses han desviado 108 buques mercantes para garantizar el cumplimiento de la normativa” ha señalado el Mando Central del Ejército norteamericano (CENTCOM) en un mensaje en redes.

Entérese: Filtran posible acuerdo de paz entre Irán y EE. UU.: suspendería sanciones y abriría Ormuz

La tensión en el paso de Ormuz sigue latente cuando se cumplen seis semanas de cierre perimetral impuesto por Estados Unidos. Pese a la tregua indefinida en vigor, Washington ha lanzado el lunes “ataques en defensa propia” contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán.

El Ejército estadounidense se ha referido a tales ataques como “en defensa propia” para “proteger” a las tropas estadounidenses “de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes”.

En los últimos días se suceden los contactos entre las distintas partes en la región mientras Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo que lleva semanas en curso con pocos avances tangibles.

Hasta ahora, las diferencias en las posturas han impedido nuevos cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, mientras que las partes han subrayado que se han producido avances de momento insuficientes para cerrar un acuerdo de cese de las hostilidades.

Siga leyendo: Irán y Estados Unidos sugieren que están cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra

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