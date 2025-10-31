Ya van 60 militares y policías asesinados en Antioquia desde 2024

Desde enero de 2024, los grupos ilegales asesinaron en Antioquia a cerca de 60 militares y policías.

Así lo denunció el gobernador Andrés Julián Rendón este jueves, en una rueda de prensa en la que se refirió a la crisis de orden público por la que atraviesa el departamento.

En su intervención, el mandatario seccional no solo llamó la atención por el fortalecimiento de los grupos ilegales, sino que volvió a expresar sus reparos por la política de Paz Total emprendida por el Gobierno Nacional, en su concepto la principal responsable del deterioro en la situación de seguridad.

Le puede interesar: Gobernación de Antioquia pide refuerzo militar para “recuperar” a Briceño y el Gobierno ignoró cuatro solicitudes

Rendón alertó sobre la boyante situación financiera de los grupos armados, sobre todo a raíz de una alerta reciente en la zona limítrofe entre Antioquia y Bolívar, por cuenta de una serie de sobrevuelos con drones emprendidos por grupos ilegales.

“Nosotros compartimos una situación criminal en el Magdalena Medio y el Nordeste de Antioquia con municipios del sur de Bolívar. Este sobrevuelo de drones por parte de criminales ha tomado lugar básicamente en el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar”, precisó el gobernador.