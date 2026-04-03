Denuncian abandono de vía de 133.382 millones de pesos en el Urabá antioqueño

El anuncio del Gobierno Nacional sobre una nueva intervención en la vía que conecta a Necoclí con Arboletes, en el norte del Urabá antioqueño, volvió a poner sobre la mesa una discusión que desde hace años acompaña a este corredor vial: las millonarias inversiones que se anuncian para su recuperación y las denuncias recurrentes de abandono y mala ejecución de recursos que jamás se reflejan en la vía.
El 5 de marzo, el Ministerio de Transporte aseguró que se encontraba en la etapa final de adjudicación el contrato para intervenir el corredor Necoclí – Puerto Rey, la variante Arboletes y la variante Mellitos, una obra que hace parte del programa Vías para la Paz y que contempla una inversión total de $133.382 millones.