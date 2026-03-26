La autopista Medellín-Bogotá lleva un mes sin peajes por el pésimo estado de la vía

Viajar por la autopista Medellín-Bogotá, por el tramo que pertenece a Antioquia, tiene la “ventaja” de que solo se paga un peaje hasta llegar a la Ruta del Sol. Pero el hecho de que no haya más cobros en este corredor tiene una razón: que un colectivo hizo levantar las talanqueras de los otros dos puntos de cobro por el pésimo estado en el que se encuentra la vía. Julio César Flórez, líder del colectivo Los Magníficos de la Ruta 60, explicó que desde finales de febrero se tomó la decisión de impedir los cobros en los peajes de El Santuario y Puerto Triunfo porque, luego de los acuerdos firmados en septiembre del año pasado para reparar la vía, hasta el momento han tapado “algunos huequitos”, mientras el corredor que conecta a las dos ciudades más importantes del país se cae a pedazos.

“Nosotros hemos intentado reunirnos con el director nacional de Invías para que nos den una respuesta sobre el pésimo estado de la vía y los acuerdos que habíamos pactado el año pasado, pero este es el momento en el que no hemos visto grandes avances, por lo que decidimos volver a tomar como vía de hecho el levantar las talanqueras”, expresó. Con evidencias en mano, este líder de la manifestación demostró cómo los huecos de este corredor, en lugar de desaparecer, se van multiplicando por la poca intervención que se le ha hecho en los últimos años. Entérese: En imágenes: huecos hacen intransitable autopista Medellín-Bogotá En el trazado se puede ver cómo algunas de las fallas viales que EL COLOMBIANO registró en un recorrido el 10 de septiembre del año pasado no han sido reparadas y su daño se ha acrecentado. Otras sí han sido resueltas, pero las intervenciones de los contratistas de Invías se hicieron en puntos específicos. Al paupérrimo estado de la vía entre las dos principales ciudades de Colombia se suma el hecho de que los peajes para los vehículos de carga son más caros en el corredor que está a cargo de la entidad nacional que en el de Copacabana, que funciona bajo la tutela de la concesión Devimed. “Nosotros en el peaje de abajo (Copacabana) pagamos 90.000 pesos, siendo manejado por una concesión que mantiene bien la vía, mientras que en estos de arriba (El Santuario y Puerto Triunfo) nos cuesta 94.000 pesos, por un corredor que está destrozado”, aseguró Flórez. Por el momento no hay muchas respuestas por parte de Invías, más allá de las promesas y los contratos que, según manifestaron en septiembre pasado, se tenían firmados para hacer una intervención integral a la vía, la cual, después de medio año, no ha tenido avances significativos desde lo visual.

Este es uno de los centenares de huecos que hay en la autopista Medellín-Bogotá, en el tramo El Santuario-Caño Alegre. FOTO: CORTESÍA

Al ser consultados sobre esta situación, desde Invías señalaron que mediante el contrato de obra 1588 de 2025 se destinaron 31.000 millones de pesos, de los cuales 15.470 millones de pesos se destinaron exclusivamente para este corredor. “El contrato se ejecuta en actividades de mantenimiento periódico y rutinario, señalización, atención de emergencias y servicios al usuario, garantizando la operación continua de este tramo estratégico. A la fecha, se han intervenido 6,27 kilómetros mediante bacheo técnico y parcheo de grandes superficies, así como la señalización de 53 kilómetros en sectores priorizados”, señalaron mediante un pronunciamiento. Hicieron énfasis en que una de sus principales actividades en este tiempo fue atender el deslizamiento ocurrido el pasado 24 de febrero y que tuvo esta vía cerrada durante un par de semanas mientras se retiraba el material que restringía el paso. Indicaron que para estas labores se destinaron 5.900 millones de pesos y se está haciendo una intervención en este punto crítico hasta junio de 2026. En cuanto al resto de la vía, aseguraron que mantienen presencia ininterrumpida para la limpieza y rocería, algo que desde Los Magníficos aseguran que no ocurre. Le puede interesar: Este sería el cronograma para la ampliación de la Medellín - Bogotá La vía El Santuario-Caño Alegre de la autopista Medellín-Bogotá es un corredor en calzada sencilla de 140 kilómetros y es uno de los más peligrosos debido a sus baches, huecos y grietas, los cuales en 2024 dejaron 24 muertos y más de 4.000 accidentes.

Ni arreglan la vía, ni dejan hacer una nueva

Al pésimo estado de la vía se suma que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) indicó que no se ejecutará la doble calzada de este tramo, luego de que en el 2024 rechazara la propuesta de la concesión Ruta del Agua, que buscaba la financiación de todo este corredor, desde El Santuario hasta la Ruta del Sol.