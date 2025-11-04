Aparatoso accidente en vía a Medellín: tractomula embistió a una ambulancia y dejó dos personas heridas

Un aparatoso accidente de tránsito en el que se vio involucrada una ambulancia se registró durante la tarde del pasado lunes festivo, en la vía entre Medellín y el municipio de Santa Rosa de Osos.
De acuerdo con los primeros reportes de la Sección de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, el siniestro ocurrió hacia las 2:30 de la tarde del pasado lunes 3 de noviembre.
Le puede interesar: Choque entre camioneta y moto de alto cilindraje en el Oriente antioqueño dejó dos fallecidos
Se presume que luego de salir del Hospital San Juan de Dios, ubicado en ese municipio del Norte antioqueño, el vehículo médico se topó con una tractomula que lo embistió violentamente.