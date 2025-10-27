Grave accidente en la autopista Norte, a la altura de la Feria de Ganado (Medellín) dejó dos muertos, entre ellos un menor

Los hechos ocurrieron sobre las 8:20 de la mañana de este lunes en la carrera 64C (autopista Norte) con la calle 113, en el barrio Toscana, en la comuna 5 (Castilla), en la calzada que conecta a Medellín con el norte del Valle de Aburrá.

Un grave accidente que implicó a un furgón, un bus y una motocicleta dejó dos personas muertas en la autopista Norte, a la altura de la Feria de Ganados, luego de que ambos vehículos arrollaran a los ocupantes de la moto. Entre las víctimas había un menor de 14 años.

Se investiga si el conductor de la motocicleta se había metido entre ambos vehículos y luego de caer, el conductor habría sido arrollado por el bus, quedando debajo de sus llantas, mientras que el pasajero, el aparente menor de edad, murió luego de ser arrollado por el furgón.

Luego de este siniestro, el furgón habría escapado del sitio y los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín iniciaron su búsqueda para dar claridad sobre este accidente.

Se conoció que en el transcurso de la mañana se logró ubicar al vehículo, a través de la empresa, y en las próximas horas el conductor se presentará a las instalaciones de la autoridad de movilidad, en el barrio Caribe, de Medellín.

Así mismo, este grupo especializado de agentes de tránsito se encargó de la inspección judicial en el sitio del accidente. Se pudo conocer que una de las víctimas fue Daniel Estrada Gallo, de 32 años, mientras que el otro fallecido era Alejandro Pabón Gutiérrez, de 14 años.

Ambos eran residentes de la vereda El Pedregal, de Itagüí, y al parecer lo estaba transportando hacia el norte metropolitano a realizar algunas diligencias.

Esta situación provocó un gran colapso en este corredor vial, teniendo en cuenta que se debió cerrar esta calzada por más de dos horas, mientras se le hacía la labor judicial correspondiente a ambas víctimas.

Con estas dos víctimas, son 229 los fallecidos por accidentes de tránsito este año en las vías de Medellín, de acuerdo con el Observatorio de Movilidad de Medellín, lo que equivale a 29 fallecidos menos de los que se contabilizaba el año pasado.