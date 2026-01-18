Conductor borracho mató a dos adultos mayores que estaban esperando en un paradero de bus en Marinilla

Una racha de accidentes viales registrada en las últimas horas en las carreteras de Antioquia deja un saldo de cuatro personas fallecidas. Los incidentes, ocurridos en los municipios de Marinilla y Bello, involucraron a los actores viales más vulnerables: peatones y motociclistas. Maneje con precaución, usted o los suyos podría accidentarse también.
