Inició la transición en la Universidad EIA, tras renuncia de José Manuel Restrepo: “Esta fue una muy linda experiencia”

Luego de conocerse que el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo Abondano será la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, la Universidad EIA anunció este martes 10 de marzo que este ya presentó su renuncia al cargo y que iniciará un periodo de transición en busca de un nuevo rector. Le puede interesar: Abelardo de La Espriella anunció su fórmula vicepresidencial: será José Manuel Restrepo En conversación con EL COLOMBIANO, Restrepo Abondano contó este martes cómo fue su experiencia en una de las universidades privadas más importantes de Medellín, Antioquia y Colombia, en donde pudo trabajar por la educación de los jóvenes. Además, también de finalizar su periodo como columnista de este periódico.

El exministro de Hacienda y ahora exrector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo Abondano. FOTO: Julio Cesar Herrera

“Esta fue una muy linda experiencia porque la EIA es una institución de altísimos estándares de calidad. Tiene un rigor y una excelencia académica inconmensurables. Fue muy grato poder llegar allí, a darle más visibilidad a la institución, por tener un impacto a través de la innovación, de la investigación científica y del entendimiento”, detalló el exministro a este medio. José Manuel, que ya había sido rector en otras instituciones como el Cesa en Bogotá, de la Universidad del Rosario en Bogotá y de la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, sostuvo que lo esencial fue aportarle en diferentes aspectos a la EIA para construir “vida universitaria que mejore los estándares de calidad”. “Fue muy grato compartir con estudiantes, profesores, administrativos, egresados y padres de familia, pero también haber conocido de primera mano a Antioquia y tener el contacto con un territorio trabajador y emprendedor que me enseñó mucho, por lo que fue muy valioso este encuentro con la universidad”, añadió.

José Manuel Restrepo Abondano con algunos estudiantes de la EIA. FOTO: Tomada de redes sociales de José Manuel Restrepo

Asimismo, el exministro y ahora fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella analizó cómo ve la educación, no solo en Antioquia, sino también a nivel general en el país, tras su paso por la institución. “Veo una educación mejorando, atractiva y cada vez más pertinente, enfocada al emprendimiento y a la innovación. Una educación que está en la frontera de la cuarta evolución industrial, que ha mejorado en materia de calidad y pertinencia educativa. Ha habido un interés de la empresa por apoyar y fortalecer esta dinámica en el territorio. Esto no se ve en muchos territorios del país, pero sí en Antioquia”, explicó Abondano a EL COLOMBIANO. El paso a seguir para el experimentado economista y exministro será concentrarse en continuar con la campaña de Abelardo, que sigue al frente de las encuestas junto a Iván Cepeda —y ahora Paloma Valencia tras ganar la Gran Consulta por Colombia— para llegar a la presidencia y vicepresidencia.

De esta manera, José Manuel Restrepo Abondano no solo renunció a su cargo en la Universidad EIA, sino también a su trabajo como columnista de EL COLOMBIANO, para enfocarse nuevamente en este camino electoral. Al final, destacó el valor de lo aprendido en su proceso. “Esta experiencia me deja claro que lo que uno tiene que tener en la vida es la vocación de servicio. El que no vino al mundo para servir, no sirve para vivir. Hay que hacer un esfuerzo para entregarse plenamente al proceso. Con esta fórmula vamos a construir unidad, construir puente y, a partir de ese camino, tener una propuesta que enamore a Colombia, una narrativa de esperanza. La academia le enseña a uno a llegar más lejos; cuando uno sabe eso, se le facilita a uno construir más con esperanza”, concluyó.

La Universidad EIA le agradeció al exministro por su trabajo

Por otro lado, la Universidad agradeció este martes 10 de marzo los aportes que hizo Restrepo Abondano como rector de la entidad, cargo que ocupaba desde el pasado mes de noviembre de 2022. “La Universidad reconoce y agradece su liderazgo durante estos años, marcado por una visión estratégica que fortaleció el papel de la educación superior como motor de desarrollo del país. Su gestión contribuyó a consolidar la excelencia académica, el pensamiento riguroso y la conexión permanente entre la universidad, la empresa y el Estado”, dijo la universidad en un comunicado.

“Su paso por la rectoría deja una huella coherente con el propósito institucional de formar profesionales y personas capaces de transformar su entorno con conocimiento, ética y vocación de servicio”, agregaron desde la institución. La Universidad EIA aseguró que continuará desarrollando con normalidad todas sus actividades académicas, administrativas e institucionales, manteniendo abiertos los canales de comunicación y acompañamiento para estudiantes, profesores, egresados y aliados.

José Manuel Restrepo era el director de esta institución desde el pasado mes de noviembre de 2022. FOTO: Universidad EIA