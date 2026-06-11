Entró a pedir un caldo para la resaca y no salió vivo: investigan asesinato a manos de un adolescente en Bello

Las autoridades policiales abrieron una investigación para esclarecer el homicidio de un hombre de 37 años en el municipio de Bello, al parecer a manos de un adolescente.
La víctima fue identificada como Róbinson David Vidal, quien vivía en el barrio Pachelly de Bello.
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De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, Vidal entró a la casa de una vecina el pasado martes 9 de junio, cuando, en circunstancias que todavía son investigadas, recibió varias heridas de arma blanca.