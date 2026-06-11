Entró a pedir un caldo para la resaca y no salió vivo: investigan asesinato a manos de un adolescente en Bello

Las autoridades policiales abrieron una investigación para esclarecer el homicidio de un hombre de 37 años en el municipio de Bello, al parecer a manos de un adolescente. La víctima fue identificada como Róbinson David Vidal, quien vivía en el barrio Pachelly de Bello. Le puede interesar: ¿Quedarán libres los únicos capturados por el crimen de Sara Millerey? La investigación enfrenta un momento decisivo De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, Vidal entró a la casa de una vecina el pasado martes 9 de junio, cuando, en circunstancias que todavía son investigadas, recibió varias heridas de arma blanca.

El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, en donde falleció por la gravedad de sus heridas. De acuerdo con versiones recogidas por el diario Q’hubo, Vidal al parecer habría entrado a la vivienda de una vecina de la que era amigo para pedirle un caldo, debido a que horas atrás habría ingerido licor y había amanecido con resaca. Lea también: La habría mantenido seis días encerrada: cárcel para presunto abusador sexual de una mujer trans en Antioquia Sin que todavía sea claro qué ocurrió, un adolescente que también vivía en esa misma vivienda lo habría atacado con un arma blanca, provocando posteriormente su muerte.