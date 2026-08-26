Riñas, con media hora de diferencia, dejaron dos muertos en Las Estancias y en el centro de Medellín

Los casos de intolerancia en Medellín ya dejaron 50 personas asesinadas en lo que va de este año, es decir, uno cada cinco días. En la noche del pasado martes ocurrieron dos casos más en la capital antioqueña, uno en un bar en el sector El Raudal, en el centro de Medellín, y otro en el barrio Las Estancias, en el oriente de la ciudad.
Ambos casos ocurrieron entre las 7:30 y las 8:00 de la noche, de acuerdo con los registros judiciales, en medio de confrontaciones que se generaron por temas de convivencia. Uno estaría relacionado con problemas entre vecinos que venían de meses atrás y el segundo por una situación que vincularía a una trabajadora sexual.