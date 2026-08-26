Riñas, con media hora de diferencia, dejaron dos muertos en Las Estancias y en el centro de Medellín

Los casos de intolerancia en Medellín ya dejaron 50 personas asesinadas en lo que va de este año, es decir, uno cada cinco días. En la noche del pasado martes ocurrieron dos casos más en la capital antioqueña, uno en un bar en el sector El Raudal, en el centro de Medellín, y otro en el barrio Las Estancias, en el oriente de la ciudad. Ambos casos ocurrieron entre las 7:30 y las 8:00 de la noche, de acuerdo con los registros judiciales, en medio de confrontaciones que se generaron por temas de convivencia. Uno estaría relacionado con problemas entre vecinos que venían de meses atrás y el segundo por una situación que vincularía a una trabajadora sexual.

Asesinaron al vigilante

Dentro de un establecimiento comercial ubicado en la carrera 53 con la calle 53, en el sector El Raudal, en el barrio Estación Villa, se presentó un altercado entre varias personas, al parecer por un tema que vincularía a una trabajadora sexual, de acuerdo con los testigos. En ese momento, el vigilante del establecimiento, identificado como José Jesús Bello Chirinos, de 46 años, intentó controlar el altercado entre varias personas, algunas colombianas y otras venezolanas. Sin embargo, uno de los implicados desenfundó un arma de fuego y le propinó un impacto en la cabeza. Entérese: Riña entre menores en Rionegro dejó lesionados y aprehendidos, ¿qué pasó? Gravemente herido, la Policía trasladó a este ciudadano venezolano al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde llegó sin signos vitales. En estos hechos, resultó lesionado otro hombre de 27 años, también con una lesión en la cabeza, aunque esta no habría comprometido su vida, según las autoridades. Bello Chirinos era un reconocido deportista del sector de Bachaquero, el cual queda ubicado en el municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia. Sin embargo, luego de finalizar su carrera profesional como atleta, debió radicarse en Colombia y dedicarse a la vigilancia, debido a la crisis económica en su país. Le puede interesar: Intentó mediar en una pelea en Envigado y terminó en el hospital por una brutal golpiza

Muerto en riña de vecinos

Un hecho de intolerancia, el cual es investigado por las autoridades acabó con el asesinato de un profesor de danza, identificado como Jonathan Alonso Pérez Candela, de 40 años, quien recibió múltiples lesiones con arma blanca, en un hecho que comenzó con un alegato entre vecinos. Ocurrió en la carrera 52 con la calle 5 a las 7:30 de la noche, cuando el fallecido y otra persona comenzaron a discutir por diferencias que se venían presentando desde hace varios meses y uno de los implicados en el altercado sacó un cuchillo y atacó a Pérez Candela.

Gravemente herido, este hombre fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón, de Medellín, donde llegó sin signos vitales. La pronta reacción de la Policía permitió la captura del presunto homicida, un hombre de 30 años a quien le encontraron el arma cortopunzante con la cual se habría cometido el crimen. Los casos de intolerancia provocan más asesinatos en Medellín que las confrontaciones entre bandas criminales, luego de los periodos de aislamiento por el covid-19. Por ejemplo, este año se han registrado 42 asesinatos relacionados con estructuras delincuenciales, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes