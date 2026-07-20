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Atlante mexicano le dio la bienvenida a David Ospina, quien refuerza al equipo en su regresó a primera división

El experimentado arquero antioqueño llega al fútbol de México, el quinto país en el que mostrará sus condiciones.

  • El arquero antioqueño David Ospina. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El arquero antioqueño David Ospina. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El arquero antioqueño David Ospina, quien se despidió de los aficionados de Atlético Nacional para unirse a la Selección Colombia con miras al Mundial de Norteamérica, fue confirmado como nuevo jugador del Atlante FC de México.

David de 37 años de edad, llega al club que logró el ascenso en la Liga de México y quiere ser protagonista del torneo, por lo que la figura de Ospina ha sido anunciada como la gran contratación.

Ospina, quien ajustó tres Mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026), tiene en su palmarés trece títulos con los clubes en los que ha militado, y por ello, en su nuevo club esperan que aporte no solo experiencia y liderazgo sino seguridad en el arco.

El arquero antioqueño que debutó con Atlético Nacional en 2005 y luego pasó por el Niza de Francia, el Arsenal de Inglaterra, Napoli de Italia, Al-Nassr de Arabia Saudita y regresó a Nacional en 2024, ahora tiene otro reto internacional, en la Liga de México donde ya han triunfado otros arqueros nacionales como Miguel Calero, Camilo Vargas y Kevin Mier.

En los trece títulos que suma como profesional, corresponden a 7 ganados con Atlético Nacional cuatro por Liga, dos por Copa Colombia y una Superliga.

Con el Arsenal ganó la Community Shield y la FA Cup, ambas en dos ocasiones y también fue campeón de Copa Italia con el Napoli, por lo que la expectativa en México es alta con el arquero paisa.

A nivel de selección, además de los tres Mundiales, David acumula su participación en cinco Copas América, 2015, Copa Centenario, 2019, 2021 y 2024 y tiene un título internacional con el Al-Nassr de Arabia con el que ganó el Campeonato de Clubes Árabes.

Preguntas y respuestas

¿Cuántos títulos ha ganado David Ospina en su carrera profesional?
David Ospina acumula un total de 14 títulos a nivel de clubes y torneos internacionales. Entre sus logros destacan 7 títulos con Atlético Nacional, 4 trofeos con el Arsenal de Inglaterra (2 FA Cup y 2 Community Shield), 1 Copa Italia con el Napoli y el Campeonato de Clubes Árabes con el Al-Nassr.
¿En qué equipos de fútbol ha jugado David Ospina a lo largo de su carrera?
David Ospina ha militado en seis clubes profesionales a lo largo de su trayectoria: comenzó en Atlético Nacional (Colombia), pasó al Niza (Francia), luego defendió los arcos de Arsenal (Inglaterra), Napoli (Italia), Al-Nassr (Arabia Saudita) y tuvo un segundo ciclo en Atlético Nacional antes de firmar con el Atlante FC (México).
¿Qué otros arqueros colombianos han sido referentes en la Liga de México?
Miguel Calero, Camilo Vargas y Kevin Mier son los principales referentes colombianos en el arco del fútbol mexicano. Ospina llega a la Liga MX para seguir la huella de éxito dejada por sus compatriotas en ese país.
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