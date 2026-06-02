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Ideam y organismos de riesgo lanzan alertas por inicio de temporada de huracanes y ciclones

La autoridad climática pronosticó las posibles afectaciones que estos fenómenos pueden tener en el Caribe colombiano y el centro del país.

  • Se espera una temporada con menor actividad en el Atlántico en comparación a registros históricos, pero esto no significa que disminuya la intensidad. Foto: Getty Images
    Se espera una temporada con menor actividad en el Atlántico en comparación a registros históricos, pero esto no significa que disminuya la intensidad. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en conjunto con entidades nacionales de gestión del riesgo, ha emitido una alerta especial ante el inicio oficial de la temporada de huracanes y ciclones tropicales en el océano Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México.

Las advertencias de estas organizaciones van desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2026, época en la que anualmente suelen presentarse este tipo de fenómenos.

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Las autoridades advierten que estos sistemas atmosféricos pueden desencadenar eventos críticos como lluvias extremas, inundaciones, deslizamientos de tierra, vientos huracanados y marejadas. En el caso de Colombia, los impactos más significativos se esperan en la región Caribe y, especialmente, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Según los pronósticos, para junio de 2026 en la región insular colombiana se podrían registrar precipitaciones hasta un 20% por encima del promedio. En el resto del Caribe colombiano se esperan lluvias normales, con aumentos puntuales en Sucre, Córdoba y Bolívar, mientras que en julio se prevé una disminución drástica de las lluvias en zonas como el norte de Magdalena y Atlántico, con descensos de hasta el 70%.

El Ideam también ha confirmado que en el caso del centro del país, se esperan que las precipitaciones sean normales, sin embargo, se prevén incrementos en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Huila, mientras que habrá menos lluvias de lo habitual en el Eje Cafetero, Santander y Tolima, esto en cuanto al mes de junio.

¿Cuáles son las recomendaciones a la ciudadanía ante el inicio de la temporada de huracanes?

Para las autoridades, la prevención es fundamental para reducir la pérdida de vidas y daños en infraestructura. Por eso, una de las recomendaciones es asegurar la vivienda a través de techos, ventanas y puertas. También se sugiere limpiar canales de agua y podar árboles que representen un peligro.

Otras sugerencias para la ciudadanía son tener listo un maletín de emergencia, establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares, almacenar agua potable y proteger a los animales domésticos.

Se pronóstica una temporada de huracanes con una actividad inferior al promedio histórico

Según las estimaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Universidad Estatal de Colorado (CSU), se estima una actividad ligeramente inferior al promedio histórico en el océano Atlántico.

Dentro de ese pronóstico se prevé entre 8 y 14 tormentas con nombre y de las cuales 6 alcancen la categoría de huracán. Asimismo, se espera que 2 de ellos podrían ser de gran intensidad, alcanzando la categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson.

Por otro lado, se espera que la actividad en el Pacífico sea mucho mayor debido al fenómeno de El Niño, con una previsión de 15 a 22 tormentas con nombre y entre 9 y 14 huracanes.

Siga leyendo: Ideam alerta que probabilidad del fenómeno de El Niño pasó del 62 % al 82 % y empezaría mucho antes de lo previsto

Preguntas frecuentes

¿Cuándo termina la temporada de huracanes en Colombia?
La temporada de huracanes del Atlántico finaliza el 30 de noviembre. El período de mayor actividad suele registrarse entre agosto y octubre.
¿Puede un huracán tocar tierra en Colombia?
Es poco frecuente, pero sí pueden registrarse efectos indirectos como lluvias fuertes, oleaje elevado, inundaciones y vientos intensos, especialmente en el Caribe y San Andrés.
¿Qué zonas del país son más vulnerables?
El archipiélago de San Andrés y Providencia es el territorio colombiano con mayor exposición, seguido por la costa Caribe continental.
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