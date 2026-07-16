Evite dolores de cabeza: pautas para no caer en estafas telefónicas con EPS y salud

¿Le ha pasado que le llega un mensaje de texto a su celular advirtiéndole que un paquete le va a llegar, que una cuenta de correo electrónico está bloqueada o que debe pagar la cuenta de algún servicio? Si le ha llegado, ojalá no haya cliqueado los enlaces que lo acompañan: es una estafa para sacarle la platica de su cuenta de banco y traficar con sus datos personales.
Por lo general, se hacía por llamadas telefónicas, pero los mensajes de texto y vía WhatsApp han tomado ventaja en esa forma de robo. De hecho, recientemente se han conocido casos en los que llaman haciéndose pasar por funcionarios de la Nueva EPS —aprovechando que son la que más afiliados tiene, con 11,7 millones— para captar datos.
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