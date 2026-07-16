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Video | ¿Lamine Yamal recayó en la lesión que tenía antes del Mundial? No entrenó y preocupa en España

El futbolista español ha marcado un gol con el seleccionado español en la Copa del Mundo del 2026.

  • El futbolista español Lamine Yamal juega, con 19 años, su primera Copa del Mundo. Foto: AFP
    El futbolista español Lamine Yamal juega, con 19 años, su primera Copa del Mundo. Foto: AFP
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Lamine Yamal generó preocupación el jueves en España. El joven futbolista, que cumplió 19 años durante el Mundial, no entrenó con sus compañeros en la práctica que se realizó tres días antes de la final de la Copa del Mundo de Norteamérica, que será la segunda de la historia para el seleccionado español.

Yamal, quien apenas suma una celebración en el torneo, hizo trabajo diferencial, junto al lateral Pedro Porro, durante la práctica del día. Además, en fotos y videos que circularon desde el campo de concentración del seleccionado español, que Yamal tenía una venda en la parte alta de la pierna izquierda, cerca de la zona donde se lesionó durante la temporada con el Barcelona.

El futbolista español, que fue importante el martes en la semifinal contra Francia, donde se impusieron 2-0 con anotaciones de Oyarzabal y Pedro Porro, estaría en duda para el encuentro del domingo en Nueva York, contra Argentina, donde se definirá al campeón de esta edición de la Copa del Mundo desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

¿Cómo le fue a Yamal en el Mundial 2026?

Hubo mucha expectativa por lo que podría hacer en el Mundial. Llegó como uno de los futbolistas más costosos del mundo y una de las “nuevas estrellas del torneo”. Sin embargo, también empezó su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica después de superar una lesión en el bíceps femoral desde el 22 de abril.

De hecho, en los partidos de la fase de grupos del Mundial no jugó un partido completo. Ante Cabo Verde solo disputó 20 minutos. Ante Arabia Saudita jugó un tiempo. Contra Uruguay, en un partido apretado y denso, disputó 76 minutos. En el duelo de 16avos de final, en el que España se midió con Austria, jugó 85 minutos.

Recién vino a disputar un encuentro completo en octavos de final, cuando España derrotó a Portugal en uno de los encuentros más “parejos” del Mundial. Entre tanto, contra Bélgica, en cuartos de final, también sumó 90 minutos, así como lo hizo ante Francia. Hasta el momento, Lamine Yamal ha disputado 496 minutos en esta edición de la Copa del Mundo.

Aunque hubo alertas por la cercanía de la final, todo apunta a que Yamal estaría disponible para el domingo, en el duelo en que se enfrenta con Lionel Messi, quien a sus 39 años buscará su segundo mundial y llevar a Argentina a ser el primer equipo, desde que lo logró Brasil en 1962, en conseguir el bicampeonato.

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