Video | ¿Lamine Yamal recayó en la lesión que tenía antes del Mundial? No entrenó y preocupa en España

El futbolista español, que fue importante el martes en la semifinal contra Francia, donde se impusieron 2-0 con anotaciones de Oyarzabal y Pedro Porro, estaría en duda para el encuentro del domingo en Nueva York, contra Argentina, donde se definirá al campeón de esta edición de la Copa del Mundo desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

¿Cómo le fue a Yamal en el Mundial 2026?

Hubo mucha expectativa por lo que podría hacer en el Mundial. Llegó como uno de los futbolistas más costosos del mundo y una de las “nuevas estrellas del torneo”. Sin embargo, también empezó su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica después de superar una lesión en el bíceps femoral desde el 22 de abril.

De hecho, en los partidos de la fase de grupos del Mundial no jugó un partido completo. Ante Cabo Verde solo disputó 20 minutos. Ante Arabia Saudita jugó un tiempo. Contra Uruguay, en un partido apretado y denso, disputó 76 minutos. En el duelo de 16avos de final, en el que España se midió con Austria, jugó 85 minutos.

Recién vino a disputar un encuentro completo en octavos de final, cuando España derrotó a Portugal en uno de los encuentros más “parejos” del Mundial. Entre tanto, contra Bélgica, en cuartos de final, también sumó 90 minutos, así como lo hizo ante Francia. Hasta el momento, Lamine Yamal ha disputado 496 minutos en esta edición de la Copa del Mundo.