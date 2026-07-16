Video | ¿Lamine Yamal recayó en la lesión que tenía antes del Mundial? No entrenó y preocupa en España

Lamine Yamal generó preocupación el jueves en España. El joven futbolista, que cumplió 19 años durante el Mundial, no entrenó con sus compañeros en la práctica que se realizó tres días antes de la final de la Copa del Mundo de Norteamérica, que será la segunda de la historia para el seleccionado español.
Yamal, quien apenas suma una celebración en el torneo, hizo trabajo diferencial, junto al lateral Pedro Porro, durante la práctica del día. Además, en fotos y videos que circularon desde el campo de concentración del seleccionado español, que Yamal tenía una venda en la parte alta de la pierna izquierda, cerca de la zona donde se lesionó durante la temporada con el Barcelona.