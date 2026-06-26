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Alerta en Itagüí por presencia de un paquete sospechoso en las afueras de la Alcaldía

En las primeras verificaciones se logró establecer que no habría presencia de explosivos en la zona. Luego de una detonación controlada, se estableció que era un paquete con tarros de pintura.

  • Las vías de los alrededores del Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI) fueron cerrados por las autoridades para verificar el contenido de un extraño paquete. FOTO: CORTESÍA
    Las vías de los alrededores del Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI) fueron cerrados por las autoridades para verificar el contenido de un extraño paquete. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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La presencia de un paquete sospechoso a pocos metros del Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI), en el parque principal de este municipio, obligó a las autoridades a cerrar los alrededores de la sede de la alcaldía. Equipos de antiexplosivo realizaron las verificaciones correspondientes para establecer si hay riesgo de algún atentado.

El reporte de esta situación se hizo sobre las 8:35 de la mañana de este viernes, luego de que en la carrera 52 con la calle 50 se viera un paquete sospechoso, lo que generó la alerta por parte de las autoridades, lo que llevó a acordonar este sector.

De acuerdo con la Alcaldía de Itagüí, la primera revisión la hicieron los perros antiexplosivos que tienen los equipos de seguridad de esta administración municipal y estos animales no habrían encontrado algo sospechoso.

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Personal del equipo antiexplosivos de la Policía Nacional llegó al sitio para hacer una evaluación más detallada del contenido del paquete hallado al frente de esta alcaldía y descartar cualquier riesgo.

Tras una explosión controlada realizada por estos uniformados se descartó que se tratara de algún elemento que pusiera en riesgo la seguridad de este centro administrativo.

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Las primeras versiones dieron cuenta que se trataba de un paquete que contenía tarros de pintura y se indaga los motivos por los cuales fue abandonado en este punto.

La Policía Metropolitana y la Alcaldía de Itagüí avanzan en la revisión de las cámaras de seguridad de los alrededores de este sector para establecer quién dejó el paquete que generó la alerta para que dé las explicaciones respectivas.

Se espera que en próximas horas, luego de hacer una revisión al perímetro de esta alcaldía para descartar cualquier nueva amenaza, se haga la reapertura de esta vía.

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