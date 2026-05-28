Ataque con explosivos en mina de Buriticá dejó un trabajador muerto y otro herido

Pasadas las 10:00 de la noche del miércoles 27 de mayo se registró un ataque con explosivos en la mina Buriticá, una de las operaciones auríferas más grandes del país, ubicada en la vereda Higabra, en el occidente antioqueño.

Según información preliminar, el hecho ocurrió dentro de las instalaciones operadas por la multinacional Zijin Continental Gold mientras varios trabajadores realizaban labores de retrollenado en una de las zonas de explotación subterránea. En medio de esas actividades fueron atacados con artefactos explosivos.

El atentado dejó muerto a Eder Sneyder Alemán Parra, de 29 años, mientras que otro trabajador, de 42 años, resultó gravemente herido y tuvo que ser remitido a Medellín para recibir atención especializada.

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De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades y de la empresa minera, el ataque habría sido perpetrado por estructuras asociadas al Clan del Golfo que mantienen presencia en corredores de minería ilegal alrededor del proyecto aurífero.

La Alcaldía de Buriticá condenó el hecho y aseguró que la violencia que rodea la explotación ilegal de oro continúa poniendo en riesgo tanto a trabajadores como a habitantes del municipio.

Por su parte, Zijin Continental Gold lamentó el asesinato del trabajador y pidió acciones urgentes del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad en la zona. La compañía señaló que el ataque estaría relacionado con estructuras criminales dedicadas a la extracción ilegal de minerales y al control de túneles clandestinos que históricamente han rodeado la operación minera.

“La minería ilegal y las organizaciones criminales asociadas representan una amenaza constante para la seguridad de nuestros trabajadores y de las comunidades”, manifestó la empresa en un comunicado.

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) también rechazó el atentado. Juan Camilo Nariño, presidente del gremio, pidió al Estado fortalecer las acciones de seguridad y combatir las economías ilícitas que se financian de la extracción ilegal de oro.