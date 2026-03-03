Artistas preocupados: no se sabe de la plata de Cocrea 2026

El actor y gestor cultural Juan Alejandro Gaviria subió un video en su cuenta de Instagram en el que prende las alarmas respecto a los tiempos de la convocatoria de Cocrea, un incentivo tributario creado en el gobierno de Iván Duque y conservado en el de Gustavo Petro, dirigido a los empresarios que invierten en la cultura. Según Gaviria -que conversó con EL COLOMBIANO-, la demora en la aprobación del cupo fiscal por parte del Ministerio de Hacienda tiene en vilo una convocatoria que, a partir de su experiencia, califica de “beneficiosa para los gestores culturales”.

Radicado hace doce años en Medellín, Gaviria dijo que Cocrea le ayudó a superar un revés económico que sufrió su academia de actuación en los tiempos de la pandemia en los tiempos de la Covid-19. Gaviria detalla que el programa no entrega becas directas. Los proyectos culturales se presentan a una convocatoria; si son avalados, los inversionistas que aportan recursos reciben un beneficio en el impuesto de renta.

El gestor ejemplifica el modelo con una gira musical. Si un empresario invierte 5.000 millones de pesos en un proyecto avalado, puede recibir un bono equivalente al 57,8 % de esa suma para descontarlo de su impuesto o negociarlo en el mercado secundario. “En términos prácticos, cualquier inversionista que vaya a invertir en un negocio artístico o cultural ya mitigó el 57,8 % del riesgo de su inversión por el aval Cocrea”, afirmó.

Además, explicó que el esquema permite ejecutar proyectos de manera progresiva: “Vos puedes empezar a ejecutar tu proyecto con el 15 % del valor, sacar el bono de ese 15 %, vender ese bono y reinvertir en tu proyecto”. Para Gaviria, este diseño ha generado un efecto multiplicador dentro del ecosistema cultural, al facilitar alianzas entre proyectos avalados y dinamizar la cadena productiva.