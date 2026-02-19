Acción Fiduciaria tendrá que pagarle $85 millones a una familia por proyecto de vivienda fallido en Bello

Una de las 686 familias que invirtieron sus recursos en el proyecto Madera Fresca, el cual se iba a construir en el barrio La Gabriela, de Bello, podrá recuperar los recursos invertidos para un apartamento cuyo edificio no tiene ni un solo ladrillo. Todo porque la Superintendencia Financiera de Colombia obligó a la fiducia encargada de este proyecto, Acción Fiduciaria, a entregarle de su patrimonio 85 millones de pesos que este grupo familiar había invertido en el sueño de tener casa propia.
Así lo confirmó el abogado Jhon Jairo Morales, de la firma Dumed Abogados, la cual está a cargo del proceso de más de 50 familias que invirtieron en este proyecto de la constructora Acierto Inmobiliario y que estaba previsto para ser entregado en 2022. Sin embargo, cuatro años más tarde, solo se desarrollaron trabajos en la instalación de las contenciones y de movimientos de tierras del terreno donde se proyectó construir tres torres.