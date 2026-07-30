UEFA amenaza con boicotear mundiales de la FIFA por proyecto de inversión privada en el fútbol

Enfrentada al proyecto de la FIFA de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados, la UEFA amenazó “por unanimidad” de sus miembros con boicotear los próximos Mundiales y competiciones de la FIFA, se anunció este jueves en un comunicado posterior a una reunión de urgencia. El organismo que dirige el fútbol europeo y sus 55 federaciones “rechazan unánimemente y de manera clara la propuesta de la FIFA de transferir acciones de la propiedad del Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados”, se detalla en el texto. “Tras la discusión de este jueves, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras esas propuestas siguen encima de la mesa”, concluyó la UEFA, a una vez meses del Mundial femenino de Brasil 2027. Entérese: Infantino sigue defendiendo su proyecto de vender parte del Mundial: “Es una oportunidad, pero no una obligación” Hay que recordar que este martes, la FIFA presentó por sorpresa un plan para crear una empresa, FIFA Forward Enterprise (FFE), que estaría encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinios, venta de entradas, concesión de licencias) y las relacionadas con los eventos (Mundial y Mundial de Clubes, entre otros).

Una empresa así estaría abierta a inversores privados, que según la FIFA serían minoritarios, con el objetivo de aumentar los ingresos del fútbol. El presidente del órgano rector del balompié, Gianni Infantino, aseguró que los recursos ayudarían a financiar el desarrollo global del fútbol.

“Es una oportunidad, pero no una obligación” y la propuesta se enmarca “en un proceso democrático”, declaró este miércoles Infantino en un vídeo después de una jornada de tormenta de reacciones, especialmente virulenta en Europa. Amplíe la noticia: El mundo le dice no al anuncio de la FIFA de permitir inversores privados al fútbol En el Viejo Continente la oposición parece frontal ante lo que se entiende como una mayor mercantilización del fútbol en medio de sospechas sobre conflicto de intereses. “Es irresponsable e indefendible que una propuesta con un impacto tan grande sobre el fútbol haya sido concebida en secreto”, respondió la UEFA este jueves. “No es una ‘decisión democrática’, sino una gobernanza mediante el miedo”, apuntó la confederación del fútbol europeo. La UEFA aludió de esta manera a la fecha límite del 19 de septiembre para que las federaciones se pronuncien sobre el proyecto, según una carta de Infantino enviada a las 211 federaciones y revelada por varios medios. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Hay que recordar que, de los últimos seis campeones del mundo, cinco son de la Uefa y que el próximo Mundial de 2030 tendrá como sedes a España, Portugal y Marruecos. Siga leyendo: Mundial de 64 selecciones: el plan que podría cambiar la economía del fútbol

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