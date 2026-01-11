Video | Silvestre Dangond expresó su dolor por la muerte de Yeison Jiménez: “Me ha tocado ver partir muchas figuras hermosas”

Una noticia trágica que enluta al mundo de la música es la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien en la tarde de este 10 de enero se vio involucrado en un accidente aéreo junto con su equipo de trabajo, conformado por el capitán Hernando Torres y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora.
El artista viajaba en una avioneta Piper Navajo, de matrícula N325FA, la cual no logró alzar vuelo en el Aeródromo Juan José Rondón, ubicado en el municipio de Paipa, Boyacá. Tras lo ocurrido, se abrió una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Aerocivil para esclarecer las causas del accidente y determinar si estuvo relacionado con fallas mecánicas o humanas.